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اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في الكويت

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:39 م
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اسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب في الكويت
محمد المسلمي
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 ، في الكويت والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدنيار الكويتي وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب الأربعاء 20-11-2019  في الكويت

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 10.96 دينار، والذهب "عيار21"، 12.79 دينار، وسعر "عيار 24" 14.62 دينار.

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.31 دينار للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في الكويت

 

دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار كويتي

عيار الذهب

47.23

14.35

اسعار الذهب عيار 24

43.29

13.16

سعر الذهب عيار 22

41.33

12.56

اسعار الذهب عيار 21

35.42

10.76

اسعار الذهب عيار 18

27.55

8.37

سعر الذهب عيار 14

23.61

7.18

سعر الذهب عيار 12

1.469

446.32

اسعار أوقية الذهب

328.58

100.46

اسعار جنيه الذهب

46.939

14.351

اسعار كيلو الذهب

 اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في الكويت

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الكويت  في الأيام السابقة في السوق الكويتي.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الكويت

اليوم

عيار 12

عيار 18

عيار 21

عيار 24

18 نوفمبر

8.32

10.70

12.48

14.26

17 نوفمبر

8.33

10.71

12.50

14.26

16 نوفمبر

8.36

10.75

12.54

14.34

15 نوفمبر

8.49

10.92

12.74

14.56

14 نوفمبر

8.45

10.87

12.68

14.49

 

 

 

 

 

 

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