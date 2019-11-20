Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصر والمغرب والإمارات والسعودية يتأهلون في منافسات الفلوربول للأولمبياد الخاص في السويد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
نجح منتخبات  مصر والمغرب والامارات والسعودية   فى الفلوربول فى الفوز ببطاقتين التأهل للالعاب العالمية الشتوية للاولمبياد الخاص التى ستقام بالسويد 2021 ، فى اخر مباريات الكأس الأقليمى الاول للفوربول والتى احتضنتها القاهرة تحت رعاية الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ،وشهدت مشاركة 11 فريقا من 6 دول هى مصر والامارات والسعودية والكويت والمغرب والاردن .

وتعد رياضة الفلوربول احد الرياضات الشتوية الجديدة التى تدخل لاول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث حصلت مصر والسعودية علي بطاقتي الموحد  ومصر والمغرب علي بطاقتي الذكور بينما حصلت الامارات والمغرب علي بطاقتي الإناث .

وكان اليوم الأخير  قد شهد المباريات الاخيرة من أجل تحديد الفرق الست التى سوف تشارك فى الالعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021 ، ففى الذكور فازت مصر فازت على المغرب 3/2  فى مباراة شديدة الاثارة والمتعه والندية والسرعه ، لتحتل مصر المركز الأول وتفوز بأول بطاقات التأهل ، وتحتل المغرب المركز الثانى وترافقها الى السويد ، اما فى الموحد والتى يشارك فيها لاعبون من المعاقين فكريا  الى جانب اقرانهم من غير المعاقين نجح المنتخب المصرى فى الفوز بالمركز الأول وبطاقة التأهل للالعاب العالمية ، وفازت المغرب بالبطاقة الثانية  ،  وفى نفس المجموعه  فازت  الاردن على الكويت 2/1  بالهدف الذهبى فى تحديد  المركزين  الرابع الخامس .

اما بالنسبة الاناث فقدفازت الامارات بالمركز الاول  والمغرب  بالمركز الثانى في مباراة مثيرة ظلت النتيجة معلقة حتي اخر ثانية حيت انتهت المباراة ٤_ ٣ والسعودية بالمركز الثالث . 

الوفود العربية سعيدة بتأهل مصر لأولمبياد طوكيو
وحرصت البعثات العربية المشاركة فى الكأس الاقليمى الأول للفوربول على مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا فى التصفيات المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 ، ونجحت اللجنه المنظمة فى تدبير صالة بغرفة الاقامة وشاهدوا المباراة ،  وعقب انتهاء المباراة بفوز منتخب الفراعنه والحصول على بطاقة التأهل اقاموا أحتفالا مع لاعبى الاولمبياد الخاص المصرى ، وقاموا بتهنئتهم على صعود منتخب الفراعنه وعلى المستوى الفنى الذى ظهر عليه الفراعنه وتحقيق فوزا كبيرا على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفه ، الامر الذى حمس الفرق ال11 المشاركة فى تصفيات الالعاب العالمية من أجل الفوز ببطاقة التأهل ، وجعلوا من فوز الفراعنه فأهل حسن لهم .

Advertisements

أخبار تهمك

صدمة مصرية إنجليزية بشأن إصابة محمد صلاح

منذ 36 دقيقة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ يوم

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 23 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 23 ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ يوم

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 23 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ يوم

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

بِعلم ميسي.. برشلونة يخون فالفيردي ويتفق مع المدرب الجديد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:50 م

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

01:48 م

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status