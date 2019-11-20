مفيدة شيحة لـ الرجل المصري: "متحسسنيش إنك ظريف" (فيديو)

قالت الإعلامية مفيدة شيحة، إن الرجالة يقومون بالنم على الفنانين مثلهم مثل النساء، ويتتبعون أخبارهم بصفة مستمرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لافتَة إلى أنها عندما تجلس في الكافية تسمع أخبار الدنيا من

"نم الرجال".



وأضافت "شيحة"، خلال تقديمها برنامج "الستات ما يعرفوش يكذبوا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأربعاء: "إحنا زي بعض، إحنا بنم والرجالة أيضا بتنم، إحنا زي بعض"، لافتة إلى أن الحديث على أن الرجالة لا تتحدث على أنها نصف المجتمع مثل النساء ضرب النساء في مقتل.



وتابعت: "الستات بتعمل نفس الانجازات اللي رجالة بتعملها، أنا بصرف على ميكاجي، وبعض الحجات التانية وبدفع إيجار البيت، وبصرف على ولادى، وفي نفس الوقت أنت بتشرب سجائر وبتقعد على القهوة، متحسسنيش إنك ظريف".



