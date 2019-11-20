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عاجل.. قرار عاجل من شركة "تذكرتي" بشأن مباراة مصر في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام Tazkarti

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:35 م
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شركة تذكرتي
شركة تذكرتي
حسام مجدي
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يستضيف منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة القادمة يوم 22 نوفمبر ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

وستلعب مباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب كوت ديفوار في الدور النهائي من كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة.

تذكرتي تتولى مهمة بيع تذاكر كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام

وكانت شركة "تذكرتي" هي التي تتولى مهمة بيع تذاكر مباراة بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام منذ انطلاقها وحتى مباراة النهائي.

قرار صادم من شركة تذكرتي بشأن نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عام

وأكدت شركة "تذكرتي" أنه لن يسمح بدخول أي فرد إلى ملعب مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر وكوت ديفوار بدون تذكرة المباراة أو بطاقة المشجع "فان اي دي".

كما طالبت الشركة المواطنين الذين ينون حضورة مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام بالالتزام بهذا القرار للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

كيفية حجز تذكرة مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا

ولمن يرغب في حجز تذاكر مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام يجب عليه أن يقوم بالدخول على موقع تذكرتي الرسمي لإنشاء بطاقة مشجع وإدخال البيانات المطلوبة وهي (الاسم ثلاثي/ صورة البطاقة الشخصية/ الرقم القومي/ رقم الهاتف المحمول/ اسم الأم/ صورة شخصية) ثم يقوم بحجز التذكرة بعد ذلك.

ويقدم لكم موقع "الفجر" رابط موقع "تذكرتي" الرسمي لإستخراج بطاقة المشجع أو حجز تذاكر نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام بين مصر وكوت ديفوار في الرابط التالي: تذكرتـي

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