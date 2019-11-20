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نجمي توتنهام يودعان بوتشيتينو برسائل مؤثرة عقب مغادرة النادي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:31 م
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بوتشيتينو
بوتشيتينو
حسام مجدي
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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي أمس الثلاثاء 19 نوفمبر رسميا إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق من منصبه.

سبب إقالة مدرب توتنهام من منصبه

وأشارت التقارير الصحفية الإنجليزية أنه تم إقالة بوتشيتينو من منصبه بسبب سوء أداء ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

كما قد أعلن نادي توتنهام عن تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي مانشستر يونايتد السابق كمدربا للفريق خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

نجمي توتنهام يودعان بوتشيتينو

وحرص هاري كين مهاجم نادي توتنهام وديلي آلي لاعب وسط الفريق على توديع بوتشيتينو برسائل مؤثرة عقب رحيله عن تدريب النادي.

رسالة كين إلى بوتشيتينو

وقال هاري كين عبر حسابه الخاص على تويتر: "سأظل ممتناً لك على مساعدتي في تحقيق أحلامي. لدينا بعض اللحظات الرائعة في أخر خمس سنوات ونصف لن أنساها أبداً. كنت مديري ولكنك كنت صديقي أيضاً وأشكرك على هذه العلاقة، أتمنى لك حظاً سعيداً في تجربتك القادمة."

رسالة ديلي آلي لبوتشيتينو

بينما قال ديلي آلي عبر حسابه الخاص على تويتر: "‏لا أستطيع أن أشكر هذا الرجل بما فيه الكفاية، لقد علمني الكثير ، أنا ممتن جدًا لكل ما فعله من أجلي، حظاً سعيداً وآمل أن أراك مرة أخرى يا صديقي".

ترتيب توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي توتنهام في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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