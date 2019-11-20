البابا فرنسيس لشباب فيتنام: لا تخافوا من أن تضيئوا بجمال هويتكم الكاثوليكية

وجّه قداسة البابا فرنسيس الثاني، بابا الفاتيكان، رسالة عبر مقطع فيديو لشباب فيتنام، قائلا فيها: " أيها الشباب الفيتناميون الأعزاء، أعرف أنّكم تعيشون لحظة فرحة ومهمّة في يوم الشباب هذا الذي تنظّمه أبرشيات شمال فيتنام.



وأضاف" فرنسيس" خلال كلمته، اليوم الاربعاء، بمناسبة اليوم الوطني للشباب في فيتنام، "لقد اجتمعتم كثيرون كشباب كاثوليك: لنشكر الله على هذه الفرصة! بقلبي أتّحد معكم ولدي لكم أيضًا رسالة تتمحور حول كلمة "بيت" كلمة تجدونها أيضًا في موضوع يومكم الوطني: "اِذهَب إِلى بَيتِكَ إِلى ذَويكَ" (مرقس ٥، ١۹).



وتابع: الثقافة الفيتنامية كما في الثقافات الآسيوية الأخرى لا يوجد كلمة أروع من كلمة "بيت"، لافتًا الي إنها تغمر كلّ ما هو عزيز على قلب الشخص البشري، وتضمّ لا العائلة والأقارب وحسب وإنما الأرض والوطن أيضًا. وبالتالي أينما تذهب خذ بيتك معك على الدوام.



وأشار الي أن البيت تنبعث عنه ثقافتكم التي تعبّر عن التقاليد العائلية وتعزز المحبّة تجاه الجيران وتغذّي فضيلة إكرام الوالدَين، وتحافظ على احترام المسنين الرائع "اذهب إلى بيتك" تعني إذًا مسيرة ترجعكم إلى الأصالة وتجعلكم تعمقون إرثكم التقليدي والثقافي إنه كنزكم فلا تفقدوه أبدًا.



وأضح أن الكنيسة هي بيت وهي بيتكم، وأنتم محظوظون لأنكم ولدتم من حشا كنيسة بطوليّة، غنيّة بالشهود المنيرين، مضيفا: أفكّر بالشهداء القديسين الفيتناميين وأفكر بأجدادكم ووالديكم الذين تألموا بسبب الحرب وفقدوا كلَّ شيء إلا إيمانهم الذي نقلوه كإرث ثمين، لافتا الي أن هذا البيت الذي هو الكنيسة يمكنكم أن تأتوا دائمًا لكي تستقوا القوّة والإلهام لإيمانكم؛ هنا يمكنكم أن تكوّنوا ضمائركم في الكرامة وهنا يمكن لكلِّ فرد منكم أن يجد درب الحياة بحسب دعوة الله.