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إيقاف شخص من أجل الإعتداء على عوني أمن بجهة العالية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:26 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أثناء قيام الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني برأس الجبل من ولاية بنزرت يوم 18 نوفمبر 2019، بحملة أمنية مدعمة بجهة العالية، تولّى عوني دورية لشرطة النجدة إيقاف دراجة نارية لإجراء رقابة ترتيبية عادية، إلا أنهما فوجئا بتولّي شخص غير معني بالموضوع بتصويرهما والتوجه نحوهما بالاعتداء اللفظي والاعتداء بالعنف المادي على أحدهما.

وقد خلق ذلك حالة فوضى بالمكان، وسهّل عملية هروب صاحب الدراجة النارية خاصة بعد تجمهر المارة والفضوليين، الشيء الذي أجبر أعوان الدورية على الانسحاب للحيلولة دون تفاقم الوضع، وقد تم نقل الأمني الذي تعرّض إلى العنف إلى المستشفى الجهوي، أين مكّنه طبيب الصحة العمومية من شهادة طبية.

وتم فتح محضر بحث على مستوى فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني برأس الجبل، أين تم تلقّي تصريحات عون الأمن المتضرر وتلقّي تصريحات الشخص المُعتدي، الذي تم التعرف عليه بناءً على الأوصاف المُدلاة من قبل عوني الأمن، والذي اعترف بتوثيقه لعملية ايقاف الدراجة النارية لإشتباهه في أن يكون أخليا سبيل المعني مقابل تمكينهما من "رشوة".

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل "هضم جانب موظف عمومي والاعتداء عليه بالعنف أثناء مباشرته لوظيفه".
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