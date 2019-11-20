إيناس عبدالدايم تتغيب عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي لهذا السبب





تتغيب اليوم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا سابقا عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين، والمقامة في الفترة من عشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.



ويعد السبب في غياب الدكتورة إيناس عبدالدايم عن حفل الافتتاح هو تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، يقام المهرجان حاليا ويتولى رئاسته المنتج محمد حفظي.



تخمل دورة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اسم الراحل يوسف شريف رزق الله والذي كان يعمل مديراً فيناً للمهرجان



يقوم كلاً من النجوم دينا الشربيني، أحمد داوود، هال، الصاوي تقديم حفل الافتتاح الذي يتم إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



يقوم المهرجان بمنح جائزة فاتن حمامة التقديرية لكلاً من المخرج المصري شريف عرفة، مخرج الرسوم المتحركة والممثل والسيناريست تيري جيليام، كما تمنح الفنانة المصرية منة شلبي جائزة فاتن حمامة للتميز.



يشمل برنامج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين عرض لمائة وخمسين فيلم يتنوع ما بين الأفلام التسجيلية القصيرة و الأفلام الروائية الطويلة، وينفرد بعرض ما يقارب من ثلاثين فيلما من الأفلام الدولية والعالمية.



وتتميز الدورة ال41 من المهرجان اقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" والتي تمنح المحترفين فرصة للشراكة مع المجتمع السينمائي الدولي من خلال حضور الندوات والورش الخاصة والمناقشات السينمائية الهامة، كما تقدم فرصة جيدة وجوائز ذات قيمة في مشاريع الأفلام في مرحلتين هما "مرحلة التطوير، ومرحلة ما بعد الإنتاج" تصل قيمة هذه الجوائز إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 إلى 26 من نوفمبر الجاري.



