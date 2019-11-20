حجز قرابة الـ100 كلغ من الأسماك الغير صالحة للإستهلاك بولاية بن عروس

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 19 نوفمبر 2019 عن تحقيق النتائج التالية:





أهم عمليّات الحجز:

- حجز 1672 كلغ من الخضر والغلال و1200 قلم جاف و360 بطارية شحن و34 علبة مبيد حشري بولاية قابس.

- حجز 02 حاويات بلاستيكية من فئة 1000 لتر و40 علبة شاي مجهولة المصدر بولاية سيدي بوزيد.

- حجز 6000 لتر من المياه مجهولة المصدر و99 كلغ من الأسماك غير صالحة للإستهلاك بولاية بن عروس.

- حجز 95 علبة عصير و65 كلغ من "المقروض" و108 علبة بسكويت و280 قطعة صلصال و280 قطعة حلوى نوع "دولفين" و3000 قطعة ملابس مستعملة بولاية صفاقس.

- حجز 1170 علبة سجائر مجهولة المصدر بولاية المنستير.

- حجز 300 كلغ من الملابس المستعملة بولاية المهدية.





في مجال الأمن العــــام:





- القيام بـ 364 عملية حجز.





- تحرير 18 محضرا عدليّا.





- إلقاء القبض على 15 شخصا مُفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا حق عام.





- حجز 07 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- القيام بـ 45 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.









في المجال الصحي:





- تحرير 103 محضرا إقتصاديّا.





- تحرير 136 مخالفة صحية.