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حجز قرابة الـ100 كلغ من الأسماك الغير صالحة للإستهلاك بولاية بن عروس
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:21 م
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مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم 19 نوفمبر 2019 عن تحقيق النتائج التالية:
أهم عمليّات الحجز:
- حجز 1672 كلغ من الخضر والغلال و1200 قلم جاف و360 بطارية شحن و34 علبة مبيد حشري بولاية قابس.
- حجز 02 حاويات بلاستيكية من فئة 1000 لتر و40 علبة شاي مجهولة المصدر بولاية سيدي بوزيد.
- حجز 6000 لتر من المياه مجهولة المصدر و99 كلغ من الأسماك غير صالحة للإستهلاك بولاية بن عروس.
- حجز 95 علبة عصير و65 كلغ من "المقروض" و108 علبة بسكويت و280 قطعة صلصال و280 قطعة حلوى نوع "دولفين" و3000 قطعة ملابس مستعملة بولاية صفاقس.
- حجز 1170 علبة سجائر مجهولة المصدر بولاية المنستير.
- حجز 300 كلغ من الملابس المستعملة بولاية المهدية.
في مجال الأمن العــــام:
- القيام بـ 364 عملية حجز.
- تحرير 18 محضرا عدليّا.
- إلقاء القبض على 15 شخصا مُفتش عنهما من أجل تورطهما في قضايا حق عام.
- حجز 07 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
- القيام بـ 45 إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.
في المجال الصحي:
- تحرير 103 محضرا إقتصاديّا.
- تحرير 136 مخالفة صحية.
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