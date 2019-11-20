أسوان تستعد لاستضافة منتدى السلام والتنمية المستدامة

في إطار الإستعدادات الجارية لإستضافة (منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة) فى منتصف ديسمبر القادم والذى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إطلاق النسخة الأولى منه أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته المشددة للجهات المختصة بالإسراع بالأعمال والتجهيزات المطلوبة لإظهار عاصمة الشباب الإفريقى بالشكل الحضارى والجمالى الذى يتواكب مع مكانتها القارية والدولية.





مشددًا على القيام بأعمال النظافة العامة والرصف والإنارة فى الشوارع الداخلية والطرق المؤدية للمناطق السكنية أولًا ثم الإنتقال تدريجيًا حتى الطرق الرئيسية وهى كورنيش النيل والسادات والمطار.





وتماشيًا لتنفيذ هذه التوجيهات عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام إجتماعًا مع مديرى الطرق وهيئة الطرق والكبارى والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والتعليم وتنشيط السياحة والأثار والمراسى السياحية والحدائق العامة، بالإضافة إلى نائب رئيس مدينة أسوان لمتابعة الأعمال الجارية والتكليفات المطلوب تنفيذها من كل جهة.





وأكد على ضرورة الإنتهاء منها بنهاية شهر نوفمبر الجارى حيث سيتم عقد إجتماع لمتابعة ذلك فى مطلع الأسبوع القادم وهو الذى يستلزم الجدية فى تنفيذ خطة إعادة الشئ لأصله بتسوية وإصلاح أى أعمال حفر داخل الشوارع والطرق الرئيسية، وأيضًا الشوارع الداخلية والتى ستشهد كثافة مرورية عالية كطرق بديلة أثناء فترة إنعقاد المنتدى، علاوة على إنهاء تخطيط الطرق الرئيسية بعد أعمال الكنس والجرد لتراكمات الأتربة والرمال، فضلًا عن مراجعة حالة المطبات الصناعية.



كما كلف اللواء حازم عزت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإنهاء تركيب الوصلات المطلوبة فى النقاط الساخنة للشبكات والتى تشهد تكرار ظواهر الطفح والكسورات، ليتوازى ذلك مع الإستمرار فى أعمال التطهير والتسليك للخطوط الرئيسية والفرعية، مع التدخل السريع والتعامل الفورى فى الإصلاح وصيانة أى خطوط أو شبكات أولًا بأول.





ووجه مجلس مدينة أسوان برفع كفاءة إنارة الأعمدة ومراجعة وصلات الأسلاك لتأمينها، مع تنفيذ أعمال الدهانات للأعمدة والبلدورات بالطرق الرئيسية من خلال مجموعات عمل متناوبة على مدار الـ 24 ساعة، وهو الذى يتواكب مع قيام مسئولى شركة توزيع كهرباء مصر العليا بتوفير المولدات الإحتياطية والبديلة لمواقع إقامة الوفود الرسمية وأيضًا لأماكن فعاليات المنتدى.





وفي نفس الإجتماع شدد السكرتير العام للمحافظة على الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة الحدائق العامة والتشجير والتنسيق مع مجلس المدينة لرفع مخلفات تهذيب وتقليم الأشجار والنخيل، علاوة على رفع مستوى النظافة العامة وتهيئة المعابد والمناطق الأثرية والمعالم السياحية لتكون فى أبهى صوره لإستقبال ضيوف المنتدى، مطالبًا الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتزين الشوارع بأعلام الدول المشاركة بالمنتدى مع تشديد الرقابة المرورية على مواقف السيرفيس والتاكسى وأيضًا عربات التوك توك والتروسيكل والحنطور وخاصة بالشوارع الداخلية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المشاه، بالإضافة إلى رفع درجة الإستعداد فى المنظومة الصحية وأيضًا فرق الإنتشار السريع للإسعاف.



وناشد حازم عزت بضرورة المشاركة المجتمعية الجادة والتضافر والتكاتف وخاصة من الجهات الواقعة على الطرق الرئيسية بتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون للحفاظ على الشكل الجمالى حيث يعمل الجميع كفريق واحد للنهوض بأسوان وتحويلها إلى ما تستحقه من مكانة حضارية تؤهلها لإستضافة هذه الأحداث العالمية.