مؤتمر صحفي عاجل لمدرب الهلال في طوكيو





قرر الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، عقد مؤتمر صحفي، غداً الخميس، للحديث عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام أوراوا ريد الياباني، المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، على ملعب سايتاما، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.



وواصل التدريبات الجماعية للفريق منذ وصوله لى اليابان، يوم الأحد الماضي، بناء على طلب من لوشيسكو استعدادا للنهائي الآسيوي.



ونفذ لوشيسكو في مرانه الثالث في كوطيو عددا من الجمل الفنية والتكتيكية، إلى جانب فرض مناورة بين اللاعبيم على جزء من الملعب.



ومن المقرر أن يجري الهلال مراناً مغلقاً، يوم الخميس، للتحضير لمباراة الإياب.





وحقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.



ومن المقرر أن يقام لقاء العودة، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.