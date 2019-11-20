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الإمارات تنشئ أول جامعة للمعرفة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:22 م
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بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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أعلن المدير العام للبرنامج الإنمائي للدول العربية مراد وهبه خلال الافتتاح الرسمي للطبعة السادسة من قمة المعرفة التي عقدت في مركز دبي التجاري العالمي يوم الثلاثاء، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقع خطاب نوايا مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لإنشاء جامعة معرفية كاحدي الجهود التي تبذلها دوله الإمارات لتعزيز الهيمنة المعرفية والاستفادة منها

وقال، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عقد من الزمن، يخططون معا لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد مدد الشراكة لمدة 10 سنوات أخرى.

وقد أسفرت هذه الشراكة، وفقًا لوهبة، عن إصدار مؤشر المعرفة العالمي في تقرير أديسون إلى مستقبل التبصر المعرفي، وهو الأول من نوعه، الذي يتتبع المعرفة وكيف تعتمد البلدان في جميع أنحاء العالم على المعرفة لتحقيق نمو مستدام.

كما صرح المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جمال بن حويرب إن قمة المعرفة عقدت لتعزيز الحوارات الإنسانية من أجل إقامة مجتمعات تعتمد على المعرفة وتسعى لتحقيق الرخاء.

وأضاف في كلمته أمام قمة المعرفة، أن النمو الاقتصادي كان مستحيلاً في غياب المعرفة.

وتابع بن حويرب، " بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تقديم المساعدة إلى العديد من البلدان لمعالجة العقبات الإنمائية التي تواجهها. هدفنا هو الاستثمار في الناس، كونهم الأداة الرئيسية في التنمية ".

وذكر أيضًا أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت المانح الرئيسي في العالم، وخاصةً لدعمها للتنمية المستدامة. وأضاف أن تحقيق التنمية المستدامة ليس بالأمر السهل، لأنه يتطلب تكامل الجهود المحلية والإقليمية وتسليح الناس بالمعرفة والخبرات.

وخلال الجلسة الافتتاحية، تم عرض فيديو يظهر سويسرا وفنلندا والولايات المتحدة وسنغافورة ولوكسمبورغ كدول رائدة في مؤشر المعرفة 2019، واحتلت الإمارات المرتبة الثانية على المؤشر الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يسجل التحول الرقمي للمجتمع والتصنيع 100 تريليون دولار بحلول عام 2025 على مستوى العالم، وفقًا للبيانات التي تظهر في الفيديو مما يكشف أن البلدان التي استثمرت في أفرادها وتكنولوجياها كانت قادرة على التقدم، مثل سنغافورة ولوكسمبورغ وماليزيا والمملكة المتحدة وسويسرا وفنلندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وهولندا وفرنسا ألمانيا والسويد والإمارات العربية المتحدة، على التوالي.

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الكلمات المفتاحية

مراد وهبة محمد بن راشد جامعة المعرفة الإمارات

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