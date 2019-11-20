تامر حسني يحيي حفل ختام كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

أعلنت شركة برزنتيشن عن المطرب الذى سيحيي حفل ختام بطولة إمم إفريقيا تحت 23 سنة فى البطولة المقامة بمصر وتنتهى يوم الجمعة بمواجهة قوية بين منتخب مصر الأولمبي ومنتنب كوت ديفوار الأولمبي.





ونجحت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي في الاتفاق مع المطرب الشهير تامر حسني على إحياء حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.



