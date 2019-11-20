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تامر حسني يحيي حفل ختام كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:18 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلنت شركة برزنتيشن عن المطرب الذى سيحيي حفل ختام بطولة إمم إفريقيا تحت 23 سنة فى البطولة المقامة بمصر وتنتهى يوم الجمعة بمواجهة قوية بين منتخب مصر الأولمبي ومنتنب كوت ديفوار الأولمبي.


ونجحت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي في الاتفاق مع المطرب الشهير تامر حسني على إحياء حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.


وصعد منتخب مصر للمباراة النهائية بعد الفوز على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي بثلاثيه دون رد وتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020.


جاء اختيار شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي للنجم تامر حسني لكونه واحد من أهم نجوم الغناء ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي، كما أنه يعد أحد أهم سفراء الفن المصري في العالم، وهو ما يظهر في نجاح حفلاته الكبير في جميع قارات العالم على مدار السنوات الماضية.


من جانبه رحب تامر حسنى بإحياء الحفل الكبير والذي سيشهد العديد من المفاجأة الأخرى والتي ستعلن عنها شركة بريزنتيشن واحدة تلو الأخرى في حينها، مبدياً سعادته الكبيرة بالمشاركة في التنظيم الرائع للدولة المصرية لبطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة، خاصة بعد أن شهدت البطولة العديد من الإنجازات أبرزها صعود منتخبنا الوطني لأولمبياد طوكيو، وتسجيل البطولة لأكبر عدد حضور جماهيري في تاريخ بطولات أمم افريقيا للشباب وذلك في مواجهة مصر وجنوب افريقيا التي جاءت بالدور نصف النهائي.


وأقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب ستاد القاهرة والذي تجاوز الـ70 الف متفرج، وعاد نظام تذكرتى للعمل فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، حيث تم حجز تذاكر البطولة بالكامل عبر تطبيق الشركة، وذلك بعد النجاح الكبير لنظام تذكرتي في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الجاري.

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