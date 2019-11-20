Advertisements
Advertisements
Advertisements

تونس تطرح تعميم مشروع التصرف المستدام في الواحات على التمويل في مؤتمر المناخ العالمي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
ستعرض وزارة الشؤون المحلية والبيئة، مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية على التمويل، خلال مؤتمر الامم المتحدة للمناخ "كوب 25"، المزمع عقده في شهر ديسمبر 2019 بمدريد، من أجل تعميمه على مختلف الواحات التونسية، وفق ما أفادت به كاتبة الدولة للشؤون المحلية والبيئة، بسمة الجبالي.

وبرمجت وزارة البيئة تعميم هذا المشروع على أكبر عدد ممكن من الواحات في تونس بعد نجاحه وتحقيقه لنتائج إيجابية في 6 واحات نموذجية، حسب ما تم تأكيده خلال ورشة اختتام مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية بتونس، انتظمت، الثلاثاء، بضاحية قمرت بالعاصمة.

وقال مدير مكتب البنك الدولي بتونس، أنطونيوس فرهيجن، « برمجنا 50 مليون دولار لتوسيع هذه التجربة في 126 واحة تقليدية في تونس » مشيرا الى أن نتائج المشروع كان لها الأثر الإيجابي على سكان تلك المناطق الواحية من خلال تعصير الإنتاج في الواحات وتشجيع الشباب على التشبث بواحاتهم والعمل فيها.

من جهته، أفاد رئيس مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية بتونس، محمد الزمرلي، أنه تم تنفيذ هذا المشروع، الذي انطلق منذ شهر أوت 2014، على مدى خمس سنوات واقتصر تدخله على 6 واحات نموذجية موجودة بكل من توزر وقبلي وقفصة وقبلي وقابس بتمويل من صندوق البيئة العالمي بقيمة 7,5 مليون دولار ونفّذه البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 20 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ يوم

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 23 ساعة

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

منذ أقل من نصف ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ يوم

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ يوم

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

بِعلم ميسي.. برشلونة يخون فالفيردي ويتفق مع المدرب الجديد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ يوم

صدمة مصرية إنجليزية بشأن إصابة محمد صلاح

منذ 42 دقيقة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 23 ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:50 م

عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

01:48 م

الفجر الرياضي يكشف عن الثلاثي الأقرب لقيادة الفراعنة في أولمبياد 2020

06:21 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

07:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status