تونس تطرح تعميم مشروع التصرف المستدام في الواحات على التمويل في مؤتمر المناخ العالمي

ستعرض وزارة الشؤون المحلية والبيئة، مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية على التمويل، خلال مؤتمر الامم المتحدة للمناخ "كوب 25"، المزمع عقده في شهر ديسمبر 2019 بمدريد، من أجل تعميمه على مختلف الواحات التونسية، وفق ما أفادت به كاتبة الدولة للشؤون المحلية والبيئة، بسمة الجبالي.





وبرمجت وزارة البيئة تعميم هذا المشروع على أكبر عدد ممكن من الواحات في تونس بعد نجاحه وتحقيقه لنتائج إيجابية في 6 واحات نموذجية، حسب ما تم تأكيده خلال ورشة اختتام مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية بتونس، انتظمت، الثلاثاء، بضاحية قمرت بالعاصمة.





وقال مدير مكتب البنك الدولي بتونس، أنطونيوس فرهيجن، « برمجنا 50 مليون دولار لتوسيع هذه التجربة في 126 واحة تقليدية في تونس » مشيرا الى أن نتائج المشروع كان لها الأثر الإيجابي على سكان تلك المناطق الواحية من خلال تعصير الإنتاج في الواحات وتشجيع الشباب على التشبث بواحاتهم والعمل فيها.





من جهته، أفاد رئيس مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية بتونس، محمد الزمرلي، أنه تم تنفيذ هذا المشروع، الذي انطلق منذ شهر أوت 2014، على مدى خمس سنوات واقتصر تدخله على 6 واحات نموذجية موجودة بكل من توزر وقبلي وقفصة وقبلي وقابس بتمويل من صندوق البيئة العالمي بقيمة 7,5 مليون دولار ونفّذه البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة.