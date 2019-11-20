"طفل النصر قلب مصر".. مبادرة التأمين الصحي للاحتفال باليوم العالمي للطفل (صور)

أعلن الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، أن حرص منظومة التأمين الصحي الشامل علي اقامة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطفل في مستشفى النصر التخصصي يتزامن مع احتفال المنظومة بشفاء الأطفال الذين تم إجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية لهم بالمستشفى، بعد ان تم احالتهم من وحدات ومراكز صحة الأسرة التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.



وأشار السبكي، أن الحفل تضمن تكريم الفريق الطبي الذي قام بإجراء العلميات الجراحية وفريق القسطرة القلبية الذي يعمل تحت إشراف مؤسسة مجدي يعقوب للقلب.



واضاف السبكي، أن مستشفى النصر التخصصي قد نجحت في إجراء ٣٥٣ عملية جراحية منهم ٣٠٤ عملية تم إجراؤهم لأول مرة في محافظة بورسعيد وإقليم قناة السويس، وتشمل أول عملتي زراعة قوقعة، و٢٨١ عملية قسطرة قلبية، و١٨ عملية قلب مفتوح، و٣ عمليات ايكو قلب بالمنظار، كما نجحت في الحصول على الاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة في ٤ أغسطس ٢٠١٩.



الجدير بالذكر أن مبادرة ( طفل النصر... قلب مصر) التي نظمت للاحتفال باليوم العالمي للطفل بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، قد شهدت حضور مكثف من المسؤولين في محافظة بورسعيد وهيئة الرعاية الصحية بوزارة الصحة، بالإضافة للمشاركة الجماهيرية الواسعة من أبناء محافظة بورسعيد.