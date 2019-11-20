عاجل - ليفربول يتلقي خبرًا صادمًا بشأن إصابة محمد صلاح

أعلنت شبكة "سكاي سبورت" العالمية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن غياب اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي واللاعب الدولي الاسكتلندي روبيرتسون ظهير أيسر النادي عن مباراة ليفربول القادمة أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بسبب الإصابة.





وأضافت الشبكة العالمية الشهيرة أن لاعبا ليفربول فشلا في الفحوصات الطبية بعد العودة إلي إنجلترا و تم تأكيد غيابهم عن المباراة أمام كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج "





ويدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة وهو يسعي للفوز والحصول على الثلاث نقاط للأنفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والابتعاد أكثر بالصدارة بينما يرغب نادي كريستال بالاس استغلال عامل الأرض والجمهور للفوز والحصول على الثلاث نقاط للابتعاد عن مناطق الهبوط والاقتراب من أندية منتصف الجدول في البطولة الإنجليزية.





وكان اللاعب الدولي المصري محمد صلاح قد استبعد من معسكر المنتخب الوطني بسبب إصابته في الكاحل والتي تعرض لها أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ترتيب الدوري الإنجليزي :-



