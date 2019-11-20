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إيران تستدعي السفير السويسري للاحتجاج على تدخل أمريكا في شؤون البلاد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:24 م
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احتجاجات إيران
احتجاجات إيران
وكالات
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أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنها استدعت ممثل المصالح الأمريكية في إيران، السفير السويسري ماركوس لاينتر؛ للاحتجاج رسميا على تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية الإيرانية، وذلك بعد تصريحات للخارجية الأمريكية على خلفية الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ يوم الجمعة الماضية، اعتراضا على ارتفاع أسعار الوقود.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نشر في وقت سابق من اليوم: أنه "تم استدعاء السفير السويسري ماركوس لاينتر بصفته راعيا للمصالح الأمريكية، للاحتجاج على تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية الإيرانية".

وتشهد العديد من المدن الإيرانية، منذ يوم الجمعة الماضي، احتجاجات واسعة على قرار يقتضي برفع أسعار الوقود دون أن تصدر إحصاءات رسمية حول عدد القتلى والمصابين بين المحتجين.

وقال علي ربيعي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، في تصريح للصحفيين الاثنين الماضي، على موقع الحكومة تعليقا على الاحتجاجات، "في بعض التقارير بلغنا أن هناك من استخدم السلاح وأصيب عدد من قوات الأمن وراح شهيد".

وأكدت الخارجية الأمريكية في عدة مناسبات دعمها للمحتجين، واتهمت الناطقة باسم الخارجية مورغان اورتاغوس حكومة طهران بـ "الفساد".

واندلعت المظاهرات في جميع أنحاء إيران الأسبوع الماضي، بعد أن فرضت الحكومة تقنين البنزين ورفعت أسعار الوقود بنسبة 50 ٪ على الأقل.

وقام الأمن الإيراني بقمع المتظاهرين السلميين، الذين احتجوا على الحكومة لرفعها أسعار البنزين، إلا أن المتظاهرين أصرو علي مواصلة الاحتجاجات بعد هذا القرار، مما ادي الي تدهور الاحوال في إيران.

واندلعت الاحتجاجات بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين يوم الجمعة الماضي.

ونقلت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء، عن مسؤولين أمنيين قولهم: إن "100 بنك على الأقل وعشرات المتاجر اشتعلت فيها النيران خلال الاحتجاجات".

ورغم عدم وجود أرقام رسمية حول عمليات الاعتقال، ذكرت وكالة "فارس" للأنباء أنه تم اعتقال أكثر من 1000 محتج.

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السويسري السفير السويسري السفير احتجاجات إيران إيران أمريكا

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