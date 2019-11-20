عبر موقع تذكرتي tazkarti.. احصل على مقعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة من هنا





موقع تذكرتي tazkarti يقدم خدمة الحصول على تذاكر مباراة مصر وساحل العاج في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وفيما يلي سنقدم لكم رابط موقع تذكرتي لحجز مقاعد حضور نهائي البطولة المقامة في مصر.





رابط موقع تذكرتي tazkarti





tazkarti على الإنترنت من هنا . ويمكن لجمهور الكرة المصرية والعربية والإفريقية، حضور المباراة النهائية بين منتخب مصر الأولمبي ضد كوت ديفوار، من خلال الحصول على تذاكر المباراة عبر رابط موقع تذكرتي





ومتاح الحجز الآن عل موقع تذكراتي tazkarti، حيث يقبل الكثر من المشجعين على الحضورة نهائي كأم الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وفيما يلي نستعرض معكم خطوات الحجز للحصول على مقعد نهائي البطولة.





خطوات الحجز عبر رابط موقع تذكرتي tazkarti





من هنا . - ادخل على رابط موقع تذكرتي





- سجل الدخول لحسابك من خلال تابة اسم المستخدم والرقم السري.





- اختار المباراة التي تريد حجز تذاكر لها ورقم الدرجة، وثم احجز عن طريق بيانات بطاقة التشجيع الخاصة.





- حال نسيانك لبياناتك القديمة اضغط على "هل نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور؟" وأدخل رقمك القومي لاستعادة البيانات.





- إذا لم تكن تمتلك بطاقة تشجيع سجل حساب جديد واتبع الخطوات لاستلامها.





طريقة استلام تذكرة مباراة مصر وساحل العاج





بعد حجز تكرتك، يمنك استلامها من فروع "أورانج" التالية:





(القطامية - ألماظة - كايرو فاستيفال - كارفور العبور - القرية الذكية - الدقي - الهرم - مول العرب - عمارات العبور - هليوبوليس - نادي الشمس - الجمهورية - مصطفى النحاس - الزمالك - سيتي ستارز - مدينة نصر - داندي مول - البطل - جسر السويس - النادي الأهلي - أغا خان - ربيع الجيزي - شبرا - باب الشعرية - حلوان -المقطم - المعادي - مشعل - المنيل).





موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي أفريقيا



