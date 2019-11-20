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قوافل جامعة القناة تقدم الخدمات لأهالي قرية أم عزام بمدينة القصاصين

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:38 م
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بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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انطلقت قافلة مزدوجة للطب البيطرى والإرشاد الزراعى بجامعه قناة السويس، اليوم الأربعاء، لقرية أم عزام التابعة لمركز ومدينه القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية دكتور طارق راشد رئيس الجامعة، وإشراف عام دكتور احمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة.

حيث تم الكشف وعلاج وصرف ادوية لـ 239 حاله بيطريه من أبقار، وجاموس، وأغنام، وماعز، ودواجن، كما تم عمل ندوة تثقيفية حول كيفيه التعامل مع الإمراض التى تصيب الثروة الحيوانية وطرح النصائح والإرشادات لتجنب الإصابة بتلك الإمراض، وعن القافلة الزراعية.

تم عمل ندوة زراعيه حول كيفيه الرى والتسميد السليم للأرضي والحقول والتعامل معها ومواعيد التحصين لأشجار المانجو والخضر والفاكهة وزيارة إحدى مزارع المانجو مع صرف الأدوية والتحصينات الموصى بها تبقا للمعايير اشرف على القافلة عمرو كشك مدير عام المشروعات البيئية، ووفاء امام مدير إدارة القوافل.
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