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مياه الأقصر تواصل إصلاح هبوط مطابق صرف صحي بأرمنت (صور)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:36 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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تواصل سلطات مركز أرمنت، بجنوبي غربي الأقصر، أعمال إصلاح هبوط مطابق صرف صحي بإحدى شوارع المركز.

وأجرى العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لأعمال الإصلاح، بشارع الزلفي، في مدينة أرمنت الحيط، يرافقه المهندس اسعد مصطفى عام مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف العام على المشروعات بالمحافظة، واللواء مهندس محمد يحيى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

و كشف رئيس مركز ومدينة أرمنت، عن أعمال الإصلاح التي تجرى في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه تم تعديل العمل من الدفع النفقي إلى الحفر على المكشوف لأسباب فنية خاصة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا استمرار العمل على قدم وساق لحين الانتهاء من عملية الإصلاح تمامًا.
وشدد "عاشور" على الشركة القائمة بعملية الإصلاح، بضرورة استخدام اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية أثناء العمل، إضافة إلى التأكد من قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأرمنت من الانتهاء من تطبيب الوصلات المنزلية.

مياه الأقصر تواصل إصلاح هبوط مطابق صرف صحي بأرمنت (صور)
مياه الأقصر تواصل إصلاح هبوط مطابق صرف صحي بأرمنت (صور)
مياه الأقصر تواصل إصلاح هبوط مطابق صرف صحي بأرمنت (صور)
مياه الأقصر تواصل إصلاح هبوط مطابق صرف صحي بأرمنت (صور)
مياه الأقصر تواصل إصلاح هبوط مطابق صرف صحي بأرمنت (صور)
مياه الأقصر تواصل إصلاح هبوط مطابق صرف صحي بأرمنت (صور)
مياه الأقصر تواصل إصلاح هبوط مطابق صرف صحي بأرمنت (صور)
مياه الأقصر تواصل إصلاح هبوط مطابق صرف صحي بأرمنت (صور)
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