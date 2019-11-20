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"أموال الغلابة".. عصابة تستولي على 2.1 مليون جنيه من معاشات "تكافل وكرامة"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:31 م
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المتهمون
المتهمون
هبة عبد الحفيظ
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أكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية فقد أكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام: موظف بأحد مكاتب البريد بأسيوط، سبق اتهامه في إحدى القضايا، وموظف بإدارة الشئون الاجتماعية، سبق اتهامه في قضيتين، ووكيل مكتب البريد المشار إليه، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما.

وتخصص نشاط التشكيل الإجرامي في الاستيلاء على المبالغ المالية الخاصة بمعاشات المواطنين "التكافل والكرامة" دون علمهم عن طريق قيام الأول باستلام الفيز الخاصة بالعملاء دون علمهم من الثاني، وقيامهم بصرف المعاشات بالاتفاق مع الثالث،  والاستيلاء على تلك الأموال لأنفسهم دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وبحوزة الأول "عدد 169 كارت فيزا، مبلغ مالي قدره 108 آلاف و571 جنيها".

وأضافوا بقيامهم بالاستيلاء على أموال معاشات تكافل وكرامة المستحقة للمواطنين أصحاب الفيز التي تم ضبطها بحوزتهم اعتباراً من يوم  1/6/2016 حتى الآن بإجمالي مبلغ (2 مليون و111 ألف و97 جنيها) من مكاتب بريد مختلفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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الكلمات المفتاحية

معاشات حوادث الفجر تكافل وكرامة اخبار الحوادث

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