أبو الغيط: الخطوة الإيرانية انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة





أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عن شجبه لما أقدمت عليه السلطات الإيرانية من اعتراف رسمي بتمثيل ميليشيات الحوثي لديها.





وقال أبو الغيط: هذه الخطوة الإيرانية تعتبر خروجا فاضحا عن الأعراف الدبلوماسية، وانتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة.



