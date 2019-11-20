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أبو الغيط: الخطوة الإيرانية انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:15 م
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الأمين العام لجامعة الدول العربية
الأمين العام لجامعة الدول العربية
حلمي رمضان
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أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عن شجبه لما أقدمت عليه السلطات الإيرانية من اعتراف رسمي بتمثيل ميليشيات الحوثي لديها.

وقال أبو الغيط: هذه الخطوة الإيرانية تعتبر خروجا فاضحا عن الأعراف الدبلوماسية، وانتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة.

هذا واستنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، اعتراف إيران الرسمي، يوم أمس الثلاثاء، بتمثيل الميليشيا الحوثية لديها، وتسليمها مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية في طهران والمباني التابعة لها، وأموالها وممتلكاتها.

واعتبر أبو الغيط، هذه الخطوة "خروجا فاضحا عن الأعراف الدبلوماسية، وانتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة قرار 2216".

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن مثل هذه الخطوة "تعكس إصرارا إيرانياً على الإمعان في السلوك العدائي، بهدف زعزعة استقرار اليمن، بما يترتب عليه من تهديد لأمن جيرانه".

وشدد المصدر على "دعم الجامعة الكامل، لكل ما تتخذه الحكومة اليمنية الشرعية من إجراءات قانونية وسياسية ملائمة، للتصدي لهذا السلوك الإيراني، حفاظا على سيادتها واستقلالها"، مشيرا إلى "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ممثلا بمجلس الأمن، بمسؤولياته في هذا الخصوص".

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الكلمات المفتاحية

الإيرانية الأمم المتحدة أبو الغيط

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