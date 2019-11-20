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رئيس جامعة القناة: حمام سباحة دولي وميدان رماية بمقر الجامعة القديمة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:20 م
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بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أكد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعه قناة السويس، اليوم الأربعاء، أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة داخل مبانى الجامعة القديمة مستمرة حتى يتم الاستفادة من كل المبانى داخلها وتابع رئيس الجامعة أنه فى غضون شهر من الآن سيتم البدء فى عمل حمام سباحة لكلية التربية الرياضية، بالإضافة إلى ميدان للرماية بمقر مكتبة كلية التربية القديم، بالإضافة إلى تجهيز قاعة للجمباز بأحدث الأجهزة الرياضية.

جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل بمقر الجامعة القديمة وفقا لخطه التطوير الموضوعة تفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير بمبنى رعايه الشباب سابقا والذى يتم إعداده ليصبح خاص بكلية التربية الرياضية هذا ويشمل المبنى المسرح ومدرجات دراسية وقرر رئيس الجامعة بتحويل مبنى صندناوى سابقا إلى قاعات تدريس، بالإضافة إلى ترميم أحواض الثروة السمكية.

ثم توجه رئيس الجامعة إلى ورشه النجارة لمتابعة العمل داخل الورشة والوقوف على احتياجاتها كما تفقد الدكتور طارق راشد رحمي الكافيتريا الجديدة معلنا انه سيتم أقامه أكشاك تصوير لخدمه الطلاب واستكمل رئيس الجامعة جولته بتفقد صالة اللياقة البدنية.

حيث تجرى محاضره ماده كره اليد للطالبات وبالاستزراع السمكي قام الدكتور طارق راشد رحمي بمعاينة المكان الذى سيتم من خلال مد خط مياه مالحة لأحواض الأسماك بالتعاون مع هيئه قناة السويس وأخيرا قام رئيس الجامعة بتفقد والتجديدات الشاملة التى تتم داخل دار الضيافة والتى شملت إعادة تأهيل للفرق داخل الأدوار الثلاث بإجمالي " 9 أجنحة و18 غرفة".

ورافق رئيس الجامعة المحاسب سمير النجار امين عام الجامعة، والمهندسة هبة أمام مدير عام الإدارة الهندسية، ومنى فيصل امين الجامعة المساعد لمقر الجامعة القديمة، واللواء عماد جوده مدير الأمن الجامعي والمهندس عادل ألبير مدير تصميم المشروعات بالجامعة.
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