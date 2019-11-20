تعادل "مثير" بين دكرنس والمنصورة بالقسم الثانى



إنتهت قبل قليل القمة الدقهلاوية المثيرة بين دكرنس وضيفه المنصورة بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة لدورى القسم الثانى.



دكرنس بقيادة أيمن الجمل بدأ اللقاء بتشكيل مكون من :محمد العربى ، عماد حلمى ، أحمد مخلوف ، محمد حمودة ، محمد رجب "ريعو" ، محمد السادات ، عمار محسن ، حميدة على ، محمد منعم ، عمر فاروق ، محمد أبوسريع"ريعو".



بينما بدأ المنصورة بقيادة رضا العيسوى المباراة بتشكيل مكون من :عاطف نصحى ، عبدالرحمن حسان ، أحمد فوزى ، وائل السعدنى ، محمد نجاتى ، أحمد عبدالعال ، إسلام مرزوق ، عبدالسميع إبراهيم ، إسلام حمدينو ، إبراهيم أسامة ، أحمد هريسة.



المباراة فى شوطها الأول لم تشهد العديد من الفرص الخطرة وإن كانت أبرز الفرص الخطيرة لدكرنس برأسية من أحمد مخلوف تصدى لها ببراعة عاطف نصحى حارس مرمى المنصورة.



بينما ظهرت أفضلية نسبية للمنصورة خلال مجريات الشوط الأول وكانت أبرز فرق الضيوف عن طريق عبدالسميع "سيمو" ولكن لم تسفر محاولات الفريقين طوال الشوط الأول عن زيارة إحدى الشباك لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف.



الشوط الثانى إنحصر اللعب فى منطقة الوسط وظهرت أفضلية للمنصورة فى الإستحواذ على الكرة قليلا حتى تمكن أحمد عبدالعال من إحراز هدف التقدم فى الدقيقة ٢٠ من زمن الشوط الثانى من تصويبة رائعة خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليسرى العلوية لمرمى محمد العربى حارس دكرنس.



هدف التعادل لم يتأخر كثيرا حيث تمكن اللاعب الأبرز فى صفوف دكرنس خلال المباراة قلب الدفاع أحمد مخلوف من متابعة عرضية متقنة من الحهة اليسرى لدكرنس ليسكنها شباك عاطف نصحى وسط فرحة كبيرة بين جماهير وأنصار صاحب الضيافة.



اللحظات الأخيرة من المباراة شهدت إثارة كبيرة بعدما تغاضى حكم اللقاء عن إحتساب خطأ لفريق المنصورة لمصلحة هريسة مهاجم الفريق بعد كرة مشتركة داخل منكقة الجزاء بينما أهدر محمد أبو سريع "ريعو" مهاجم دكرنس الفرصة الأخطر على المرميين طوال شوطى المباراة بعدما وجد نفسه مواجها لعاطف نصحى حارس المرمى ليضيع الكرة وسط ذهول كل متابعى المباراة داخل الملعب. وتمر الدقائق المتبقية والإضافية المقدرة ب٤ دقائق إحتسبها حكم المباراة دون جديد على مستوى نتيجة اللقاء ليطلق حكم المباراة صافرته معلنا تعادل الفريقين بهدف لمثله ويحصد كل فريق نقطة جديدة فى رصيده.



أدار المباراة طاقم تحكيمى مكون من محمد الحنفى "حكم ساحة" ، سمير جمال"مساعد أول" ، إكرامى توفيق "مساعد ثانى" ، كريم الخطيب "حكم رابع" ، عبدالمجيد عبدالعزيز "مراقب مسابقات".



ترتيب فرق المجموعة الثالثة



١ فاركو ١١ نقطة

٢ دمنهور ١١ نقطة

٣ دكرنس ١٠ نقاط

٤ الرجاء ٩ نقاط

٥ غزل المحلة ٨ نقاط

٦ أبوقير للأسمدة ٦ نقاط

٧ بلدية المحلة ٥ نقاط

٨ المنصورة ٤ نقاط

٩ الأوليمبى ٤ نقاط

١٠ الحمام ٤ نقاط

١١ بيلا ٣ نقاط

١٢ مالية كفرالزيات نقطتين