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مانشستر يونايتد يخطط لضم نجم روما

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:10 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع صانع ألعاب نادي روما الإيطالي ومنتخب إيطاليا "نيكولو زانيولو" خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.


وذكرت شبكة CIES أن مسئولي مانشستر يونايتد قاموا بمراقبة اللاعب خلال لقاء منتخب إيطاليا الأخير أمام منتخب أرمينيا في ختام التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس الأمم الاوروبية 2020 والتي فاز فيها الأدزوري بنتيجة 9-1.


وتألق اللاعب في المباراة مسجلاً هدفين بقميص الأدزوري، لينصب نفسه أصغر مسجل في تاريخ المنتخب الإيطالي يلعب في نادي روما.


وستكون قيمة إنتقال زانيولو حوالي 78 مليون يورو، بحسب التقارير المتابعة لللاعب صاحب الـ 20 عاماً.


كما قد يستغل اليونايتد رغبة الجيالوروسي في تحويل إعارة مدافع مانشستر يونايتد كريس سمولينج لبيع دائم من أجل التوقيع مع اليافع الإيطالي.


ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة.

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