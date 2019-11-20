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"هناكلها قبلكم".. قيادات تعليم بني سويف يتناولون "فطيرة" التغذية المدرسة أمام تلاميذ الجفادون بعد اشتباه التسمم الغذائي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:10 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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شارك عددًا من قيادات مديرية التربية والتعليم ببني سويف، تلاميذ مرسة الجفادون الإبتدائية، التابعة لإدارة الفشن التعليمية، تناول الوجبة الغذائية المدرسية "الفطيرة" بعد إنتشار شائعات، الأسبوع الماضي، عن تسببها في إصابة عشرات التلاميذ بإشتباه تسمم غذائي.

ومع استئناف صرف التغذية المدرسة "الفطيرة" وتوزيعها على الطلاب، حضر عددًا من قيادات المديرية والإدارة التعليمية بالفشن، لمقر المدرسة لمتابعة سير العمل وطمأنة التلاميذ على على جودة الفطيرة، وعدم صحة ما تداول عن أنها غير صالحة، ولمزيد من طمأنة التلاميذ حرص قيادات التعليم على تناول قطع من الفطائر أمام التلاميذ.

وكان المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، زار، الأحد، مدرستي الجفادون الابتدائية المشتركة، ودلهانس الابتدائية، للاطمئنان على تلاميذ المدرستين، الذين اشتكوا، الخميس الماضي، من إشتباه تسمم غذائي " مغص وقئ" وتم نقلهم لمستشفيات الفشن وببا وبني سويف لتلقي العلاج اللازم، وخرجوا في نفس اليوم بعد تماثلهم للشفاء وحصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، وإجراء الفحص الطبي الشامل لهم.

واطمأن محافظ بني سويف على انتظام التلاميذ في أول يوم دراسة بعد واقعة الاشتباه في التسمم الغذائي لبعض التلاميذ، حيث تبادل مع التلاميذالحديث، مداعبًا ومصافحًا إياهم، محفز لهم على المذاكرة والتفوق، حيث تجاوب معه التلاميذ، وألقوا أناشيد الترحاب بالضيوف، وسط أجواء تسودها البهجة، والتي قابلها المحافظ بتشجيعهم والتصفيق لهم، مثنيا على إبداعهم ونشاطهم.

رافق محافظ بني سويف خلال زيارته كل من: الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، ومحمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب أحمد دسوقي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، وعددًا من التنفيذيين المعنيين.

وكان 60 تلميذًا بمدرسة محمد على الابتدائية بقرية الجفادون التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، أصيبوا، الخميس الماضي، بأعراض تسمم غذائي، ونقلوا إلى مستشفى الفشن المركزي لإجراء فحوصات طبية لهم وعمل غسيل معدة لإسعافهم.
"هناكلها قبلكم".. قيادات تعليم بني سويف يتناولون "فطيرة" التغذية المدرسة أمام تلاميذ الجفادون بعد اشتباه التسمم الغذائي
"هناكلها قبلكم".. قيادات تعليم بني سويف يتناولون "فطيرة" التغذية المدرسة أمام تلاميذ الجفادون بعد اشتباه التسمم الغذائي
"هناكلها قبلكم".. قيادات تعليم بني سويف يتناولون "فطيرة" التغذية المدرسة أمام تلاميذ الجفادون بعد اشتباه التسمم الغذائي
"هناكلها قبلكم".. قيادات تعليم بني سويف يتناولون "فطيرة" التغذية المدرسة أمام تلاميذ الجفادون بعد اشتباه التسمم الغذائي
"هناكلها قبلكم".. قيادات تعليم بني سويف يتناولون "فطيرة" التغذية المدرسة أمام تلاميذ الجفادون بعد اشتباه التسمم الغذائي
"هناكلها قبلكم".. قيادات تعليم بني سويف يتناولون "فطيرة" التغذية المدرسة أمام تلاميذ الجفادون بعد اشتباه التسمم الغذائي
"هناكلها قبلكم".. قيادات تعليم بني سويف يتناولون "فطيرة" التغذية المدرسة أمام تلاميذ الجفادون بعد اشتباه التسمم الغذائي
"هناكلها قبلكم".. قيادات تعليم بني سويف يتناولون "فطيرة" التغذية المدرسة أمام تلاميذ الجفادون بعد اشتباه التسمم الغذائي
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