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موعد عودة فرجاني ساسي لمباريات الزمالك

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:04 م
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فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
أحمد السيد
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اشتكى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، من بعض الآلام خلال مواجهة المنتخب التونسي أمام نظيره الغيني ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة.


وغادر نجم المنتخب التونسي ملعب المباراة بعد تعرضه للإصابة في عضلة الفخد، حيث فضل الجهاز الطبي النسور خروج اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة.


وتواصل اليوم مسؤولو نادي الزمالك مع اللاعب للاطمئنان على حالته الصحية عقب إصابة امس، حيث أكد اللاعب على وصوله للقاهرة خلال الساعات القادمة من اجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية من اجل الاطمئنان عليه.


ويغيب ساسي عن مباراة الزمالك وانبي المقرر إقامتها يوم ٢٥ نوفمبر الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات.


ومن المقرر أن تحسم الفحوصات الطبية التي سوف يخضع لها اللاعب موقفه من المشاركة بمباراة الزمالك ومازيمبي في افتتاح مشوار الابيض بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.


وقد أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن مواعيد أول جولتين من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا بشكل رسمي.


وتأهل الزمالك لدور المجموعات بعد تجاوز عقبة جينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 من منافسات البطولة بسبب اللغط الشديد حول اللقاء وإعادته.


وجاء الإعلان عن موعد الجولة الأولى لدور المجموعات كالآتي:


الجمعة 29 نوفمبر
6.00 شبيبة القبائل ضد فيتا كلوب
9.00 الهلال ضد بلاتينيوم إف سي
9.00 النجم الساحلي ضد الأهلي


السبت 30 نوفمبر
3.00 مازيمبي ضد الزمالك
6.00 بريميرو دي أوجوستو ضد زيسكو يونايتد
6.00 اتحاد العاصمة ضد الوداد
9.00 ماميلودي صنداونز ضد بترو لواندا
9.00 الرجاء ضد الترجي


الجولة الثانية:
الجمعة 6 ديسمبر
6.00 فيتا كلوب ضد الرجاء
9.00 الاهلي ضد الهلال
9.00 الترجي ضد شبيبة القبائل


السبت 7 ديسمبر
3.00 بلاتينيوم ضد النجم الساحلي
3:00 بترو لواندا ضد اتحاد العاصمة
6.00 زيسكو ضد مازيمبي
6:00 الزمالك ضد بريميرو دي أجوستو
9:00 الوداد ضد ماميلودي صنداونز

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الكلمات المفتاحية

منافسات البطولة مباراة الزمالك ومازيمبي فرجاني ساسي الدوري المصري

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