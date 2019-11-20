"ميكونش عليه ثأر" أبرزها.. شروط وإجراءات استخراج تصريح "خروج سجين" لحضور مناسبة





ففي إطار احترام قيم حقوق الإنسان وتبني فلسفة عقابية جديدة يسمح قطاع السجون بوزارة الداخلية، للسجناء الخروج لمدة زمنية محددة للمشاركة بالمناسبات الاجتماعية "حضور عزاء - حفل زفاف".

وفي السطور التالية تقدم " بوابة الفجر " الشروط والإجراءات المطلوبة لحضور السجين مناسبة خاصة بأسرته:



حيث صرح محمد صبري الشرنوبي المستشار القانوني، لـ"افجر"، بأن لخروج السجين من السجن لحضور مناسبة ما خاصة بذويه يجب أولا اتباع هذه الخطوات ونستعرضها في السطور التالية:



أولا: يقدم السجين طلب للإدارة السجن أو أحد ذويه موضحا بطلبه الغرض من الطلب وميعاد المناسبه والمكان المقام به المناسبة.



ثانيا: أن يكون السجين حسن السلوك داخل السجن.



ثالثا: ألا يكون في خروج المسجون خطر على الأمن العام كجرائم الثأر وغيرها.



رابعا: أن توافق الأجهزة الأمنية على الطلب المقدم إليها بشان خروج المسجون.



خامسا: يمكن أن يقدم ذوي المسجون الطلب إلى رئيس قطاع السجون بدلا من تقديمه لإدارة السجن المسجون به المحكوم عليه.









إن الزيارات والمناسبات الاجتماعية هي من صلة الرحم بين المواطنين، وتعتبر ترابطا اجتماعيا بين الأصدقاء وأفراد المجتمع، ومما لا شك فيه أن تواصل السجين مع أهله في مناسباتهم الاجتماعية له أثر إيجابي عليه وعلى تحسين سلوكه في المجتمع.