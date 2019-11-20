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لاعبا السيرك القومي "وليد وأحمد ياسين" يحصدان جوائز مهرجان "هالونج باي" بفيتنام

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:52 م
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وليد وأحمد ياسين
وليد وأحمد ياسين
الفجر الفني
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فاز لاعبا السيرك القومى الفنانان "وليد وأحمد ياسين" بجائزة العرض المثالى بمهرجان "هالونج باى" الدولى للسيرك بفيتنام لعام ٢٠١٩، الذى أقيم فى الفترة من ١١ حتى ١٧ نوفمبر الجارى .

كما حصدا اللاعبان جائزتان خارج المسابقة، الأولى من إدارة المهرجان وتعرف بجائزة المشاركة المتميزة في نجاح المهرجان، والجائزة الثانية من الراعى الرسمى للمهرجان وتعرف بجائزة العرض المثالى .

شارك فى المهرجان ٢٠ دولة هم "مصر، أمريكا، اليابان، ألمانيا، فيتنام، روسيا، أوكرانيا، مولدوفا، كندا، المكسيك، شيلى، كوبا، طاجكستان، إيران، البرازيل، سلوفاكيا، لاوس، كمبوديا، إثيوبيا، منغوليا"، وفى حضور لجنة تحكيم من أشهر الحكام في مهرجانات السيرك بالعالم من "إيطاليا، أمريكا، كندا، منغوليا، روسيا، بلغاريا، فيتنام" .

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، قد وافقت على مشاركة الفنانان وليد وأحمد ياسين بمهرجان هالونج الدولى للسيرك ٢٠١٩ بدولة فيتنام، عقب توجيه إدارة المهرجان الدعوة لهما بالمشاركة، بعد فوز أحمد ياسين بجائزة العرض المفضل جماهيريا فى مهرجان هانوى الدولى لفنون السيرك بفيتنام فى شهر أكتوبر الماضى .

ويعد السيرك القومى أحد الفرق الفنية العريقة بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، والذى يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وإيرادات عالية سنويا، إلى جانب حصوله على الجوائز والمراكز الأولى فى مختلف المهرجانات الدولية .
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