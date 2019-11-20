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بكفالة 2000 جنيه.. إخلاء سبيل متهمي "التنمر" ضد الطالب السوداني

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:52 م
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بوابة الفجر
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قررت نيابة حدائق القبة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات غرب، إخلاء سبيل المتهمين في واقعة فيديو التنمر الذي انتشر عبر "فيسبوك" على طالب سوداني، بكفالة 2000 جنيه لكل منهم.

ويأتي ذلك بعد تنازل والد الطالب السودانى عن المحضر.

وكان والد المجني عليه تنازل عن المحضر في تحقيقات النيابة، مؤكّدًا أنَّ التنازل بمحض إرادته دون ضغوط من أي طرف سواء أقارب المتهمين أو الجالية السودانية في القاهرة، خاصة أنَّه لا يريد افتعال أي أزمات مع الأشقاء المصريين.

واعترف الطالبان المتهمان في محضر الشرطة، أنَّهما كانا يمزحان معه، بقولهما: "احنا كنا بنهرز معاه وقولنا نصور الفيديو عشان نعمل مشاهدات على فيسبوك".

وأضاف الطالبان: "إحنا نشرنا الفيديو على الفيسبوك بحسن نية وده أكبر دليل على إن محدش فينا كان في نيته أي انتقام من التلميذ السوداني".

ومن الجدير بالذكر أن المباحث رصدت الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الذي ظهر فيه الطالبان المتهمان وهم يعتديان على التلميذ السوداني، كما تم تحديد هوية المجني عليه، وهو تلميذ يدعى "جون مانوث"، في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة اللاجئين في العباسية. 
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واقعة التنمر حوادث الفجر الطالب السوداني اخلاء سبيل اخبار الحوادث

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