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فوز الأوليمبي والرجاء والبلدية وتعادل غزل المحلة والمنصورة بالقسم الثاني

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:50 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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شهدت مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة للقسم الثاني اليوم الأربعاء، فوز فريق الأوليمبي فوز بقيادة أحمد الكأس على فريق أبو قير بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقان بهدف لكل منهما تقدم عبد الله الرويني في الدقيقة 22 للأوليمبي، وتعادل لأبو قير في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول مصطفى بهاء، وفي الشوط الثاني سجل نادى حسن هدف الفوز في الدقيقة 76.

وحقق فريق بلدية المحلة بقيادة رضا عبد العال الفوز خارج ملعبةعلى فريق بيلا بهدف عمرو مصطفى في الدقيقة 69.,

وفاز فريق الرجاء على فريق مالية كفر الزيات بهدفين مقابل هدف، انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقان بدون أهداف، وفي الشوط الثاني تقدم أحمد بسيونى للمالية في الدقيقة 18 في ثم سجل الرجاء هدفين عن طريق بلال جمال في الدقيقة 20 ومحمد حمبوز و في الدقيقة 70.

وحقق فريق دمنهور فوز كبير على فريق الحمام بثلاثة أهداف مقابل هدف
انتهى الشوط الأول بتقدم دمنهور بهدفين مقابل هدف.

تقدم دمنهور بهدف وحيد محسن، ثم تعادل الحمام من ركلة جزاء عن طريق اللاعب أحمد الدماطي، وإحتسب الحكم ركلة جزاء لدمنهور سجلها وحيد محسن صاحب الهدف الأول، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثالث، وتصدى حارس دمنهور لركلة جزاء قبل نهاية اللقاء.

تعادل فريق دكرنس مع فريق المنصورة بهدف لكل منهما تقدم المنصورة بهدف أحمد عبد العال في الدقيقة 15 من الشوط الثاني وتعادل أحمد مخلوع لدكرنس في الدقيقة 26.

وتعادل غزل المحلة مغ فاركو 1-1 سجل هدف المحلة محمد حمدان في الشوط الثاني، ثم تعادل علي بهيج لفاركو قبل نهاية المباراة.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 11 نقطة
2- دمنهور 11 نقطة
3- دكرنس 10 نقاط
4- غزل المحلة 8 نقاط
5- الرجاء 9 نقاط
6- أبو قير 6 نقاط
7- بلدية المحلة 5 نقاط
8- الحمام 4 نقاط
9- المنصورة 4 نقاط
10- بيلا 3 نقاط
11- المالية نقطتين
12- الأوليمبي 4 نقاط
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