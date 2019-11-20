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"ولاد رزق 2" يصل لـ 100 مليون جنيه في شباك التذاكر بعد 15 أسبوع عرض

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:47 م
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ولاد رزق 2
ولاد رزق 2
الفجر الفني
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استطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" الوصول على 100 مليون جنيه مليون في شباك التذاكر، بعدما حصد 99 مليوناً و 800 ألف جنيه ايرادات في 15 أسبوع عرض، وذلك بعدما حقق العديد من الأرقام القياسية منذ طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 7 أغسطس الماضى.

وبتحقيق "ولاد رزق 2" 100 مليون جنيه فى شباك التذاكر، يصبح ثانى الأفلام وصولاً إلى هذا الرقم بعد فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد والذي حصد 103 مليوناً و 300 ألف جنيه العملين من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"

"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.
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