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الجامعة العربية تعلن عقد اجتماعاً طارئاً لبحث القرار الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:21 م
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الجامعة العربية
الجامعة العربية
وكالات
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أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية على المستوى الوزاري يوم الاثنين المقبل؛ لبحث موقف الولايات المتحدة الأمريكية الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وصرح دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في بيان بأنه سوف يتم "عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، يوم الاثنين المقبل؛ لبحث موقف الإدارة الأمريكية الأخير بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967".

وتابع المندوب الفلسطيني، "بناءً على توجيهات سيادة الرئيس وتعليمات وزير الخارجية رياض المالكي، أجرت المندوبية الدائمة مشاورات بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية والأشقاء العرب؛ لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الموقف الأمريكي الأخير".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن، أن "الإدارة الأمريكية قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، بأنها مخالفة للقانون الدولي".

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان "تحدث رئيس الوزراء هاتفيا مع الرئيس ترامب وشكره، وقال إنه قد صحح ظلما تاريخيا"، وادعى أن الشعب اليهودي لا يعيش على أراض ليست له، لأن هذا هو وطننا منذ أكثر من 3000 عام، وأضاف أننا نسمّى "يهود لأننا جئنا من هنا، من يهودا".

وعلق رئيس الحكومة الإسرائيلية الانتقالية بنيامن نتنياهو، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، بأن القرار الأمريكي التاريخي حول المستوطنات، يعطي إسرائيل فرصة لمرة واحدة لتحديد الحدود الشرقية لدولة إسرائيل وضم غور الأردن".

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الكلمات المفتاحية

المستوطنات الإسرائيلية القرار الجامعة العربية الأمريكي الإسرائيلية

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