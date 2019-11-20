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بعد 20 عاما بالمحاكم.. براءة 6 متهمين بحي طنطا من الإضرار المالي بالدولة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:39 م
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بوابة الفجر
هدير حمزة
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بعد ٢٠ عاما من تداول دعوى تأديبية ضد رئيس حي بطنطا وآخرين، أسدلت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الستار علي الدعوى، وقضت ببراءة فنيين تنظيم بحي ثان بطنطا، ومهندس منطقة، ومساعد مدير تنظيم بذات الحي، ومدير التنظيم بديوان عام المحافظة، من تهمة الإضرار المالي للدولة.

وانقضت الدعوى التأديبية لمهندس منطقة بالحي لوفاته، كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لرئيس حي ثان طنطا سابقًا، لسابقة الفصل فيها بمجازاته بعقوبة التنبيه.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين جميعًا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إقامة مدرسة بمحافظة طنطا دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم بالمخالفة للقانون، وترتب عليه الأضرار المالي بحق الدولة.

ونسبت لرئيس الحي تجاوز حدود إختصاصه، بأن أشر على طلب مدير هيئة الأبنية التعليمية بطنطا عام ١٩٩٨ بعدم وجود مانع من السير في أعمال بناء مدرسة لحين إستكمال إجراءات الترخيص بالمخالفة للأحكام.

وأصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، حكمها في الدعوى عام ١٩٩٩ وكانت بالبراءة ل ٦ محالين، فيما عاقبت رئيس الحي المحال السابع بعقوبة التنبيه، وطعنت النيابة الادارية علي الحكم، ونظرته المحكمة الادارية العليا وأصدرت حكم عام ٢٠٠٦ بإلغاء حكم أول درجة، وإعادة الطعن مرة آخرى للمحكمة التأديبية ولكن بهيئة مغايرة.

واستندت المحكمة في البراءة الصادرة بحق المحالين، على عدم تحديد النيابة الإدارية لدور كل من المحالين في المخالفات حتى يمكن تحديد تهمة كل منهم في إقامة المدرسة بدون ترخيص، ومن ثم يكون من المتعذر تحديد حجم مسؤوليتهم ومعه تقضي المحكمة بالبراءة.
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