محافظ بني سويف يتفقد المكتبة المركزية: نسعى لزيادة دورها الثقافي والبحثي (صور)

أكد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على أهمية توفير متطلبات رفع وعي المواطن خاصة الشباب ودعمه ثقافيا، والتى تساهم فى بناء شخصية مواطن لديه قدرات ذهنية ومهنية ووعي ليساهم في خط الدولة التنموية، مشيرا إلى أهمية أن يستكمل الشباب الجامعي مشوار تعليمه من خلال بناء شخصيته وتنمية قدراته، وذلك عن طريق القراءة والإطلاع، والدورات التدريبية، في مجالات الإدارة، وريادة الأعمال، وصقل المهارات في مجالات الكمبيوتر واللغات، منوها أن ذلك يمنح الخريج العديد من الخيارات المميزة في مجالات العمل في مختلف القطاعات المتنوعة.



جاء ذلك خلال تفقده لمنظومة العمل بمقر المكتبة المركزية، ومكتبة مصر العامة، حيث تجول داخل أقسام المكتبة المركزية، والتي تتنوع مابين أقسام في المجالات الأدبية،والعلوم، والجغرافيا والتاريخ وغيرها، موجها بإعداد تقرير مفصل عن الاحتياجات المطلوبة لزيادة الدور الثقافي والبحثي للمكتبة، ومشددا على أهمية وضع مقترح لتحسين الشكل الحضاري للمقر، بما يعكس الصورة الايجابية عن مكان يمثل مركزا هاما من الناحية الثقافية والعلمية.



وتابع محافظ بني سويف جانبا من محاضرات في إحدى الدورات التدريبية الجاري تنفيذها بمقر مكتبة مصر، حيث يجري تنفيذ دورة في مجالات ريادة الأعمال، واللغة الانجليزية، مؤكدا على أهمية هذا النوع من الدورات التدريبية التي تعمل في سياق متسق مع توجهات الدولة في الفترة الحالية في مجالات ربط منظومة التعليم بمتطلبات سوق العمل، منوها أن المحافظة تنفذ خطة في هذا المجال بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



رافق المحافظ، خلال الجولة، كل من: علي يوسف، نائب رئيس مدينة بني سويف، وعباس سيد عباس مدير مكتبة مصر، وعاطف اسكندر، مدير المكتبة المركزية، وأسامة عبد اللطيف، مسؤول التدريب والتخطيط الإداري بمكتبة مصر.



