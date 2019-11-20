Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيراميكا كليوباترا يفوز على الزرقا يثنائية وينفرد بقمة مجموعة القاهرة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
انفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بالمركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية، بعدما أضاف ثلاث نقاط جديدة لرصيده، عقب الفوز على الزرقا في اللقاء الذي أقيم اليوم بالجولة الرابعة بهدفين دون رد، سجلهما محمد جمال ومحمد سانييه.

بدأ هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من: محمود شكري وخالد الحسيني وطارق سامي ومحمود صقر ومحمد جمال وضياء قنديل ومحمد جمعة شيكا وعبد الله بيكا وأحمد حسني وأحمد غنيم وشادي حسين.

أظهر لاعبو سيراميكا كليوباترا تفوقا كبيرا وملحوظا في بداية الشوط الأول، وتنوعت الاختراقات من الجانبين الأيمن والأيسر، ولاحت أكثر من فرصة للمهاجمين أحمد حسني وأحمد غنيم ولكنها كانت خارج المرمى.

ومن اختراق جديدة لشادي حسين من الجانب الأيسر في الدقيقة ٢٨، ومرر الكرة في المساحة الخالية الى محمد جمال الذي أرسل الكرة بعيدا عن أيدي الحارس معلنا تقدم فريقه بهدف حافظ عليه لينتهي الشوط بهذه النتيجة.

ضغط الزرقا في بداية الشوط الثاني على أمل ادراك هدف التعادل، ولكن دفاع سيراميكا كليوباترا كان قويا، ونجح البديل محمد سانييه في إضافة الهدف الثاني من عرضية عبد الله بيكا في الدقيقة ٧٧.

بعد الهدف انحصر اللعب في وسط الملعب، واكتفى كل فريق بمحاولات خفيفة على مرمى المنافس، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بثنائية نظيفة، ويعتلي جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.
Advertisements

أخبار تهمك

ميسي يطلب من برشلونة طرد مدافع الفريق

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 22 ساعة

بِعلم ميسي.. برشلونة يخون فالفيردي ويتفق مع المدرب الجديد

منذ أقل من ساعة

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 23 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status