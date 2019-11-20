"تجارية القاهرة" تطلق برنامج تدريبي لذوي الاحتياجات الخاصة على الحرف اليدوية

أطلقت غرفة القاهرة التجارية برنامج تدريبي لذوي الاحتياجات الخاصة، لتأهيلهم على الحرف اليدوية المختلفة من خلال لجنة المرأة





وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، إن البرامج التدريبية التي تقوم بها الغرفة تستهدف تأهيلهم لممارسة الحرف المختلفة في إطار الدور المجتمعي للغرف.









وقالت الدكتورة ليلى البيلي رئيسة لجنة المرأة بغرفة القاهرة التجارية، إن ذوي الاحتياجات الخاصة لهم حق علينا كجزء من المجتمع أن نساندهم ونقف بجوارهم ، ولذلك بدأت اللجنة في إعداد برنامج تأهيلى خاص لهم على الحرف اليدوية المختلفة ، وطرح منتجاتهم من ضمن منتجات الأسر المنتجة التي تساندها اللجنة ، وتسعى إلى ترويج هذه المنتجات من خلال المعارض المختلفة.