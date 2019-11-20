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صعود النجوم والعبور وقنا للدور الـ 32 في كأس مصر
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:22 م
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رأفت أمين
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أسفرت نتائج اليوم الأربعاء في الدور 64 لكأس مصر عن فوز فريق العبور على فريق القومي بهدف كريم شحاته في الدقيقة 4 من الشوط الثاني.
وحقق فريق قنا الفوز على فريق القوصية بهدف محمد أمين ميدو في الدقيقة 25 من الشوط الأول.
وحقق فريق النجوم فوز كبير على فريق بور فؤاد بخمسه أهداف مقابل هدفين، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم فريق بور فؤاد بهدفين مقابل هدف، سجلهما أحمد مجدي في الدقيقة 14،10 وسجل محمود صابر هدف النجوم في الدقيقة
31 .
وفي الشوط الثاني سجل النجوم 4 أهداف عن طريق محمود صابر ثلاثة أهداف وأحمد سعيد هدف.
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