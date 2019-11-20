بِعلم ميسي.. برشلونة يخون فالفيردي ويتفق مع المدرب الجديد

بات أسهم أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني في تراجع مع الفريق الكتالوني، حيث أصبح مصيره متعلق بالنتائج التي سيحققها البلوجرانا خلال المباريات المقبلة.





وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو اقترب من تدريب نادي عملاق في بطولة الدوري الإسباني الممتاز خلال الفترة القادمة عقب رحيله عن تدريب نادي توتنهام الإنجليزي.





رحيل بوتشيتينو عن نادي توتنهام





وكان نادي توتنهام قد أعلن أمس الثلاثاء 19 نوفمبر رسميا إقالة بوتشيتينو من تدريب الفريق بسبب سوء الأداء والنتائج وتولي البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق المهمة بدلا منه.





بوتشيتينو يقترب من تدريب نادي برشلونة





وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن ماوريسيو بوتشيتينو مرشح بقوة لتدريب نادي برشلونة الإسباني في حالة رحيل إرنستو فالفيردي مدرب الفريق الحالي.





وأوضحت التقارير إلى أن ليونيل ميسي نجم برشلونة لا يمانع في أن يتولي بوكيتينو القيادة الفنية للفريق الكتالوني.





إقالة فالفيردي من تدريب نادي برشلونة





كما أشارت التقارير الصحفية إلى أن فالفيردي قد يرحل عن تدريب برشلونة في حالة حدوث تعثر للفريق في أي مباراة من المباريات القادمة.





يذكر أن نادي برشلونة كان قريب من إقالة فالفيردي في الفترة الماضية ولكن إدارة النادي قررت منحه فرصة أخرى مع الفريق لمنح الفريق بعض الاستقرار.





موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني





ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي ليجانيس الإسباني يوم السبت القادم 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز





ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.