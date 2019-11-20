Advertisements
Advertisements
Advertisements

5 كؤوس لبطلات "دجلة" للتنس فى بطولات الاتحاد الدولي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

واصل فريق بطلات أندية وادي دجلة للتنس أدائهم المتميز في المحافل الدولية والعالمية للتنس، وتم تتويج بطلات وادي دجلة بخمس كؤوس في المنافسات التي نظمتها الاتحاد الدولي، فى بطولات غانا، البحرين، عمان، وسماش.

وتم تكريم اللاعبة الدجلاوية هاجر أشرف رمضان بكأس المركز الثاني في منافسات الفردي ببطولة أكورا، كما توجت بكأس المركز الثاني بمنافسات الفردي ببطولة البحرين، بالإضافة إلى كأس المركز الثالث ببطولة عمان.

وعلى صعيد منافسات السماش، تم تكريم هاجر أشرف بكأس المركز الثالث في منافسات دجلة للزوجي، كما حازت البطلة الدجلاوية زينا شعبان على كأس المركز الثالث في منافسات الفردي.
5 كؤوس لبطلات "دجلة" للتنس فى بطولات الاتحاد الدولي
5 كؤوس لبطلات "دجلة" للتنس فى بطولات الاتحاد الدولي
5 كؤوس لبطلات "دجلة" للتنس فى بطولات الاتحاد الدولي
5 كؤوس لبطلات "دجلة" للتنس فى بطولات الاتحاد الدولي
5 كؤوس لبطلات "دجلة" للتنس فى بطولات الاتحاد الدولي
5 كؤوس لبطلات "دجلة" للتنس فى بطولات الاتحاد الدولي
Advertisements

أخبار تهمك

صدمة فرجاني ساسي تجبر الزمالك على التحرك السريع

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 21 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 20 ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ يوم

نيمار يخون برشلونة ويطعن ميسي من الخلف

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

المنتخب الأوليمبي يفضح الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ يوم

ميسي يطلب من برشلونة طرد مدافع الفريق

منذ ساعة و 19 دقيقة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status