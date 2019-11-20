5 كؤوس لبطلات "دجلة" للتنس فى بطولات الاتحاد الدولي

واصل فريق بطلات أندية وادي دجلة للتنس أدائهم المتميز في المحافل الدولية والعالمية للتنس، وتم تتويج بطلات وادي دجلة بخمس كؤوس في المنافسات التي نظمتها الاتحاد الدولي، فى بطولات غانا، البحرين، عمان، وسماش.