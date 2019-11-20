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5 كؤوس لبطلات "دجلة" للتنس فى بطولات الاتحاد الدولي
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:17 م
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الفجر الرياضي
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واصل فريق بطلات أندية وادي دجلة للتنس أدائهم المتميز في المحافل الدولية والعالمية للتنس، وتم تتويج بطلات وادي دجلة بخمس كؤوس في المنافسات التي نظمتها الاتحاد الدولي، فى بطولات غانا، البحرين، عمان، وسماش.
وتم تكريم اللاعبة الدجلاوية هاجر أشرف رمضان بكأس المركز الثاني في منافسات الفردي ببطولة أكورا، كما توجت بكأس المركز الثاني بمنافسات الفردي ببطولة البحرين، بالإضافة إلى كأس المركز الثالث ببطولة عمان.
وعلى صعيد منافسات السماش، تم تكريم هاجر أشرف بكأس المركز الثالث في منافسات دجلة للزوجي، كما حازت البطلة الدجلاوية زينا شعبان على كأس المركز الثالث في منافسات الفردي.
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