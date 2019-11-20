22ميدالية و3كؤوس حصيلة أبطال وادى دجلة ببطولة الجمهورية للتايكوندو

استمرارًا لنجاحات مجموعة أندية وادى دجلة، حصد أبطال التايكوندو 3 كؤوس و 22 ميدالية متنوعة، ببطولة الجمهورية للتايكوندو للناشئين والناشئات، والتي أقيمت فعالياتها على ملاعب جامعة حلوان. شملت البطولة فئتين عمريتين، هي منافسات فئة 10 سنوات و12 سنة.

توج أبطال وادى دجلة بالمركز الأول و11 ميدالية متنوعة في منافسات المستوى الأول في الفئة العمرية 10 سنوات والتي شارك فيها عدد من الاعبين الدجلاويين منهم يوسف أحمد، وحمزة أحمد الانوري.

توج أبطال وادى دجلة بالمركز الأول و11 ميدالية متنوعة في منافسات المستوى الأول في الفئة العمرية 10 سنوات والتي شارك فيها عدد من الاعبين الدجلاويين منهم يوسف أحمد، وحمزة أحمد الانوري.