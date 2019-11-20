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خلال حملة مكبرة.. "الأمن العام" يضبط 17 قطعة سلاح ناري بقرية الحجيرات بقنا

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:11 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، استهداف وضبط العناصر شديدة الخطورة بنطاق منطقة جنوب الصعيد.

وشارك في الحملة قيادات ومفتشي قطاع الأمن العام وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا مدعومة بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن بالمديرية استهدفت قرية الحجيرات بدائرة مركز قنا أسفرت جهودها عن ضبط  17 قطعة سلاح ناري وتنفيذ  143 حكم وتنفيذ  2 قرار بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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