عرض خرافي.. تحرك ناري من باريس لتحصين مبابي من ريال مدريد ويوفنتوس

يسعى مسئولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتحصين نجم الفريق كيليان مبابي من إغراءات ريال مدريد ويوفنتوس اللذان يسعيان لضم النجم الفرنسي الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يسعى مسئولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتحصين نجم الفريق كيليان مبابي من إغراءات ريال مدريد ويوفنتوس اللذان يسعيان لضم النجم الفرنسي الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن إدارة الفريق الباريسي قامت بتقديم عرضًا خرافيًا من أجل تمديد عقد مبابي الذي ينتهي في يونيو من عام 2022.

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن إدارة الفريق الباريسي قامت بتقديم عرضًا خرافيًا من أجل تمديد عقد مبابي الذي ينتهي في يونيو من عام 2022.

ويعد مبابي حاليا من أفضل المهاجمين في العالم، لذلك يعد مستهدفًا من العديد من عمالقة الكرة في أوروبا، حيث يحلم زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد بضمه، بالإضافة إلى رغبة الثنائي ليفربول ويوفنتوس كذلك في الحصول على خدماته، وهو ما أجبر إدارة النادي الباريسي في بدء التفاوض مع اللاعب حول تمديد عقده.

ويعد مبابي حاليا من أفضل المهاجمين في العالم، لذلك يعد مستهدفًا من العديد من عمالقة الكرة في أوروبا، حيث يحلم زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد بضمه، بالإضافة إلى رغبة الثنائي ليفربول ويوفنتوس كذلك في الحصول على خدماته، وهو ما أجبر إدارة النادي الباريسي في بدء التفاوض مع اللاعب حول تمديد عقده.

وأكملت الصحيفة الإيطالية، أن إدارة باريس عرضت على مبابي الحصول على 50 مليون يورو سنويًا من أجل تمديد عقده حتى 2024.



