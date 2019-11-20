المجلس الأعلى للثقافة يعيد هيكلة لجانه.. تعرف على التفاصيل

عبد الدايم: هيكلة اللجان تهدف الى تصحيح المسار واعادة الكيان العريق إلى اداء دوره الرئيسي

فى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وضمن تخطيط السياسة الثقافية بما يتناسب والإستراتيجية العامة للدولة، أعاد المجلس الأعلى للثقافة هيكلة وتطوير لجانه برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وأمانة الدكتور هشام عزمى، وذلك بعد اجتماع أعضائه وإجراء التصويت القانونى لتحقيق أهداف بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته الحضارية.

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، إن إعادة هيكلة اللجان تهدف الى تصحيح المسار واعادة الكيان العريق إلى اداء دوره الرئيسي في وضع التصورات والسياسات العامة للثقافة المصرية خلال الفترة المقبلة والتى تهدف الى تعزيز القيم الايجابية ، مكافحة التطرف الفكرى ، تحقيق العدالة الثقافية ، التأكيد على الريادة الثقافية ، اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين والمبدعين ، تطوير المؤسسات الثقافية ، تنمية الصناعات الثقافية وحماية وتعزيز التراث الثقافى ، وأوضحت أن التغيرات تتيح تاصيل مسارات للتواصل بين اجيال المثقفين من خلال تمثيل اكبر للشباب باعتباره ذخيرة الوطن وامل المستقبل وسعياً لتقديم اطروحات ابداعية جديدة تنعكس ايجاباً على المجتمع .

من جانبه قال الدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة ان عقب اجتماع اعضاء المجلس بتاريخ 3 نوفمبر تم اقرار تشكيل اللجان الدائمة تحت مجموعتين أساسيتين الاولى للسياسات والتنمية الثقافية وتضم اللجان المختصة بخطة وزارة الثقافة ممثلة في البرامج التي يجري تنفيذها في ضوء استراتيجية مصر 2030 بحيث تساعد المجلس في مهمته لمتابعة وتطوير هذه البرامج ، بالاضافة الى تطوير منظومة العمل داخل المؤسسات الثقافية ( التطوير المؤسسي - الهيكلة المؤسسية - البنية المعلوماتية - الاصلاح التشريعي ) وعددها سبع لجان هى مواجهة ثقافة التطرف والارهاب ، حماية الملكية الفكرية ، تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري ، تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها ، الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية ، التراث الثقافي غير المادى ( الفنون الشعبية ) ، ولجنة الشباب .

واضاف ان المجموعة الثانية هى اللجان النوعية وتعنى بوضع القواعد والمعايير العامة التي تعمل في إطارها كافة القطاعات والمؤسسات الثقافية في مجال الصناعات المتخصصة ، وتندرج تحت القطاعات الثلاثة العريضة ( الفنون – الآداب – العلوم الاجتماعية والانسانية ) وعددها سبعة عشر لجنة تندرج تحت ثلاث شُعب هي الفنون وتضم لجان السينما ، المسرح ، الموسيقى والاوبرا والباليه ، الفنون التشكيلية والعمارة ، فنون الطفل. وشعبة الاداب وتضم لجان الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية ، السرد القصصي والروائي ، الشعر ، الترجمة. اما شعبة العلوم الاجتماعية والانسانية فتضم لجان الإعلام ، الاقتصاد والعلوم السياسية ، التاريخ والآثار ، التربية وعلم النفس ، الجغرافيا والبيئة ، الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا ، الكتاب والنشر ، ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان .

لافتاً انه تم الاتفاق على عقد مؤتمر عام سنوي تتم فيه مناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين اللجان الدائمة ، مؤكداً على انه يجرى حالياً تشكيل اللجان بما يتفق مع الأهداف .