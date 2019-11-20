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في يوم الطفل العالمي - Children's Day.. أسباب مرض البهاق لدى الأطفال وطرق التعامل معه

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:49 م
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مرض البهاق لدى الأطفال
مرض البهاق لدى الأطفال
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في يوم الطفل العالمي - Children's Day ننشر لكم بعض التفاصيل عن مرض البهاء عند الأطفال وأسباب الأصابة به والجانب الأهم وهو كيفية التعامل معة وتأثيرة علي الطفل، لان ينتج عن الجهل وعدم المعرفة بطبيعة المرض، تعليقات يمكن أن تؤثر بالسلب علي نفسية الطفل وتتسبب في زيادة المرض لديه، عدم شعور الطفل بالأمان الراحة بين أصدقاءه، وهنا تكمن خطورة المرض في امكانية إصابة الطفل بمشكلات نفسية.

وانتشر في الفترة الأخيرة مرض البهاق بنسبة كبيرة وبدأ العديد بنشر التوعية بخصوصة، لذا ننشر لكم ما هو مرض البهاق، لأنه غير معروف عند الكثير وأهم الجوانب التي تخص المرض، كيفية التعامل مع الطفل المصاب بهذا المرض، وهذا ما سنحاول طرحه في هذه المقالة:

ماهو مرض البهاق عند الأطفال؟
في جسم الإنسان يتم تحديد لون الشعر والجلد عن طريق مادة الميلانين، ويحدث البهاق عندما تموت الخلايا الصبغية التي تنتج الميلانين أو تتوقف عن العمل، وقد يرجع ذلك إلى مشكلة في الجهاز المناعي؛ لكن السبب لا يزال غير واضح، وهو مرض يتسبب في تغير لون البشرة واظهار بقع بيضاء ويمكن أن يؤثر في أي منطقة في الجسم لكن الوجه والعنق واليدان والفم هم الاكثر تأثرا في جميع الحالات نظرا لكثرة تعرضهم للشمس حتي ان الحماية من الشمس هي من اهم الارشادات التي يجب اتباعها المريض.

كيفية التعامل مع الطفل المُصاب بمرض البهاق 
من أهم ما يجب معرفته عن هذا المرض الجلدي هو أنه "غير معدي" وليس له أي تأثير علي المحيطين بالمريض وليس له مضاعفات لأن سببه الأساسي هو عامل وراثي أو خلل جيني أو مناعي حيث يزداد النشاط المناعي وتبدأ بهجوم الخلايا الصبغية في الجسم، ومن هنا علي الأباء والباغلين ان يكونو مدركين وأن يجعلو اطفالهم علي درجة عالية من الوعي بهذا المرض وكيفية التعامل مع الأطفال الأخرين المصابين به وعدم توجيه تعليقات سلبية لهم او حتي النظرات الحادة الجارحة.

أسباب إصابة الطفل بمرض البهاق 

تحدث الإصابة بالمرض نتيجة بعض الأسباب منها:
- يتلون جلد الطفل في معظم الحالات نتيجة لاستخدام الشامبو أو الصابون الذي يحتوي على مواد كيميائية ضارة أو استخدام ألعاب للأطفال تحتوي علي مواد كميائية أو إمكانية بلعها أو دخولها للجسم باي طريقة.
 
- تعرض الطفل لأشعة الشمس بدرجة كبيرة مما يدمر خلايا التصبغ في الجسم ويسبب الحروق.

- نتيجة للضغط النفسي الزائد في المدرسة أو من العائلة.

هناك عدة طرق لعلاج مرض البهاق عند الأطفال

هناك أدوية يمكن أن تعطي لون للجسم ولكن تستغرق وقت من 4 لـ6 شهور. 

- المراهم التي لها تأثير علي الجهاز المناعي وهي فعالة عند الأطفال الذين لديهم إصابات في مناطق صغيرة في الرقبة الوجه، وتعطيم المراهم نتائج سريعة.

أنواع البهاق:
مرض البهاق ليس نوع واحد فقط فهو يقسم لثلاث أنواع وهما:

البهاق غير القطعي: هذا النوع له صلة بالمناعة الذاتية ؛حيث يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة الخلايا الصبغية في الجسم حتي تفقد لونها.
 
البهاق القطعي: هذا النوع يصيب ويستهدف منطقة احدة في الجسم، وهذا في الغالب يكون في عمر مبكر.

البهاق الشامل (المنتشر): هذا النوع يصيب معظم أجزاء الجسم.
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