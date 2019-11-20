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أخبار البورصة المصرية .. "راميدا" تحصل علي موافقة البورصة بقيد 160.9 مليون سهم لها
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:20 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
وافقت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية علي قيـــد اسهــــم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية ( راميدا ) برأس مال مصدر قدرة 160.9 مليون جنيه موزع على 643.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرش للسهم الواحد ممثلة في خمسة إصدارات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ( أسهم ) كما يلى :-
الاصدار الاول قيمتة : 8000000 جنيه .
الاصدار الثاني قيمتة : 42000000 جنيه .
الإصدار الثالث قيمتة : 30548000 جنيه .
الإصدار الرابع قيمتة : 39452000 جنيه .
الإصدار الخامس قيمتة : 40900000 جنيه .
الاجمالى 160900000 جنيه .
وأكدت البورصة المصرية في بيان لها اليوم ، علي عدم التعامل على اسهم الشركة من تاريخ التسجيل وحتي بدء التداول علي هذه الأسهم الا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدي الهيئة واستيفاء البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من المادة (7) من قواعد القيد ما لم يتم مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها .
وحددت اللجنة ، ان تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 27\11\2019 ( اى بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة خمس ايام عمل ) علما بان فترة انتهاء الاعلان يوم الثلاثاء 26\11\2019 تنفيذا للبند (2) من المادة (6) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية على النحو التالي :-( ص1 – ص 5 ) 643.600.000 سهم
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