أخبار البورصة المصرية .. "راميدا" تحصل علي موافقة البورصة بقيد 160.9 مليون سهم لها





أخبار البورصة المصرية





وافقت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية علي قيـــد اسهــــم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية ( راميدا ) برأس مال مصدر قدرة 160.9 مليون جنيه موزع على 643.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرش للسهم الواحد ممثلة في خمسة إصدارات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ( أسهم ) كما يلى :-

الاصدار الاول قيمتة : 8000000 جنيه .

الاصدار الثاني قيمتة : 42000000 جنيه .

الإصدار الثالث قيمتة : 30548000 جنيه .

الإصدار الرابع قيمتة : 39452000 جنيه .

الإصدار الخامس قيمتة : 40900000 جنيه .

الاجمالى 160900000 جنيه .









وأكدت البورصة المصرية في بيان لها اليوم ، علي عدم التعامل على اسهم الشركة من تاريخ التسجيل وحتي بدء التداول علي هذه الأسهم الا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدي الهيئة واستيفاء البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من المادة (7) من قواعد القيد ما لم يتم مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها .







