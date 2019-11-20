أندريه ذكي: آلاف المخطوطات تشهد عن صحة الكتاب المقدس

أكد الدكتور أندريه ذكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أنه لا مرجع لنا سوى الكتاب المقدس، لافتا إلى أن البعض يحاول تشكيك الشعب في قصة حياة ادم والنصوص والوحي وكلمة الله.





وقال "ذكي"، خلال اللقاء السنوي لرابطة الإنجيليين، الأربعاء، إن هناك الآلاف من المخطوطات عبر التاريخ التي جمعت عبر فترة زمنية مهولة تشهد وتؤكد على سلامة نص الإنجيل الذي بأيدينا الآن.





وأضاف، أننا ليس لدينا مرجع أو دستور أو ضابط في حياتنا وسلوكنا سوى كلمة الله والتمسك الجاد بها والضروي والمهم جدًا.



