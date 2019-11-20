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عاجل.. بشرى سارة من "البريد" لأصحاب المعاشات

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:43 م
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اصحاب المعاشات
اصحاب المعاشات
أحمد الشيخ
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أعلن عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، بشرى سارة لاصحاب المعاشات حاملي بطاقات الصرف الخاصة بالبريد المصري.

قال "الصغير" خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الهيئة في سبيلها لتركيب ٧٥٤ ماكينة صرف ألى بعدد كبير من مكاتب البريد خلال عام تم تنفيد المرحة الأولى منها بتركيب ٣٥٤ ماكينة، والمرحلة الثانية ستتضمن ٤٠٠ ماكينة، مما سيسهل صرف المعاش فى اى وقت ومن اى مكان بدون اى رسوم ودفعة واحدة بعكس ماكينات البنوك.

وأوضح "الصغير" أن نحو ٧ مليون مواطن يصرفون معاشاتهم من خلال مكاتب البريد شهريا، ويمكنهم الاستفادة بصرف المعاشات من الماكينات الجديدة التي سيتم تركيبها.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الماكينات متطورة لا يقتصر دورها فقط على سحب وإيداع الأموال، ولكن يمكن من خلالها الحصول على كافة الخدمات الحكومية التى تقدمها مكاتب البريد.
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