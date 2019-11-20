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"البريد" يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الرمز البريدي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:41 م
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عصام الصغير- رئيس هيئة البريد
عصام الصغير- رئيس هيئة البريد
أحمد الشيخ
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أعلن عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد،عن الانتهاء من مشروع الرمز البريدي للمواطنين بجمهورية مصر العربية.

وقال "الصغير" خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بالقرية الذكية، إن مشروع الرمز البريدي هو مشروع قومي الهدف منه تسهيل وصول الطرود والحوالات وكافة الخدمات البريدية للمواطن في منزله مباشرتا دون أى عقبات أو أخطاء.

وكشف "الصغير" أن البريد حاليا يملك أكبر قاعدة بيانات جغرافية في مصر.

وأوضح الصغير، أنه تم تطبيق مشروع الرمز البريدي بشكل تجريبي بالتجمع الخامس، تمهيدا لتعميمه على كافة محافظات الجمهورية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الرمز البريدي لكل مواطن لن يتكرر أو يتشابه مع أى مواطن آخر على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه يتم حاليا تركيب لوحات الرمز البريدي بمنطقة التجمع الخامس.
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