رئيس "المصريين" يهنئ السيسي بعيد ميلاده: لن ننسى أبدا موقفك في 3 يونيو

هنأ الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعيد ميلاده، قائلا:"عيد ميلاد سعيد وكل سنة وانت طيب يا ريسنا".





وأضاف أبو العطا، في بيان اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل يجتمع عليه كل طوائف الشعب المصري وهو مؤسس مصر المتقدمة، الأمر الذي ظهر واضح التجلي في المشروعات القومية والعملاقة التي تشهدها البلاد، لافتا إلى أن الرئيس السيسي جاء هدية لمصر كونها شعبا طيبا ومسالما.





وتابع رئيس حزب المصريين، أن الرئيس السيسى هدية الله لمصر، حيث إنه إنسان مصري من أسرة طيبة ووطني ومخلص لشعبه ويخاف الله عز وجل، مؤكدا أن الرئيس أعاد لمصر هيبتها ومكانتها على المستوى الإفريقي والعالمي.



